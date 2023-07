OM eist celstraffen en TBS tegen jeugdige verdachten voor gewelddadige overval in Lewenborg

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen een jongen van 17 en een (jonge)man van 19 uit de gemeente Groningen gevangenisstraffen en TBS geëist. Tegen de jongste verdachte eiste de officier van justitie 130 dagen plus onvoorwaardelijke jeugd-TBS. De twee jaar oudere verdachte hoorde een strafeis van twaalf maanden plus TBS met dwangverpleging tegen hem worden uitgesproken. Zij worden verdacht van een poging tot afpersing, met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Bij een incident op 15 januari 2022 in de Groningse wijk Lewenborg raakte een 19-jarige (jonge)man zwaargewond; een kogel kwam terecht net onder zijn oog.

De jongen zat samen met nog drie personen in een auto. Op enig moment werden alle deuren van de auto opengetrokken door vier overvallers. Zij hadden bivakmutsen op en wapens bij zich, dan wel op wapens lijkende voorwerpen. De overvallers vroegen om een tasje en om het legen van de zakken van de inzittenden. De chauffeur van de auto probeerde daarna te vluchten. Terwijl de auto wegreed werd er geschoten. Een kogel raakte het slachtoffer.

Vooropgezet plan

Twee verdachten (17 en 19) zijn op 22 maart 2022 aangehouden, een 23-jarige verdachte op 28 juni 2022. Er wordt door betrokkenen veel gezwegen in deze zaak, ook in de rechtbank. Toch is de officier van justitie op grond van diverse verklaringen, telefoongegevens, DNA-sporen en tapgesprekken van overtuigd dat er sprake was van een vooropgezet plan om de jongen onder bedreiging met wapens te beroven.

Vrijspraak

Tegen de 23-jarige verdachte eist de officier van justitie een vrijspraak. Hoewel er aanwijzingen zijn voor een vorm van betrokkenheid, komt het OM niet tot sluitend bewijs in zijn zaak. Uit het dossier kan niet worden afgeleid dat hij aanwezig was bij het schietincident.

Aan alle verdachten is tevens een poging moord dan wel een poging doodslag ten laste gelegd. Die strafbare feiten acht de officier van justitie niet wettig en overtuigend bewezen. “Als we de film afspelen dan ontstaat het beeld van een uit de hand gelopen overval waarbij het opzet van de daders was gericht op het verkrijgen van geld of goederen.”

Gevoelens van onveiligheid

Hoe dan ook is er sprake van een ernstig strafbaar feit. De overval heeft een enorme impact gehad op de inzittenden van de auto. Maar niet alleen voor hen. Ook heeft dit zijn weerslag gehad op de bewoners van de wijk waarin het zich afspeelt. “Er ontstaan vragen als ben ik hier nog wel veilig? Wat als ik daar net liep of wat als mijn kinderen net op dat moment buiten waren? Gaan ze het nog een keer afmaken? Gevoelens van onveiligheid worden door dit soort feiten versterkt.”

Steken in been

De 17-jarige verdachte stond vandaag niet alleen terecht voor de gewelddadige overval in januari 2022. Ook moest hij zich verantwoorden voor een openlijke geweldpleging tijdens de zogenaamde avondklokrellen in november 2021 in het centrum van Groningen. Ook wordt hij verdacht van een bedreiging eerder die maand met een mes en een poging zware mishandeling aan de Pleiadenlaan in de Stad. De officier van justitie vindt dat het bewezen kan worden dat hij in iemands been heeft gestoken. Zijn zaak werd achter gesloten deuren behandeld.

De rechtbank in Groningen doet op 1 augustus 2023 uitspraak in beide zaken.

