Celstraffen en boetes geëist voor stelselmatig omkatten van veevoer met grote winst

Gisteren stonden een veevoederbedrijf uit Baarle-Naussau en drie verdachten van respectievelijk 52, 53 en 56 jaar oud, die feitelijke leidinggaven binnen het bedrijf, terecht voor de rechtbank Oost-Brabant. Zij worden verdacht van het stelselmatig verwerken van afval in diervoeder, en het niet kunnen voldoen aan de regels met betrekking tot de tracering van de diervoeders. Het bedrijf zou met de diervoederfraude ruim 8 miljoen euro hebben verdiend. Het Openbaar Ministerie (OM) eist tegen twee leidinggevenden ieder 36 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De derde leidinggevende hoorde een gevangenisstraf van 24 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar tegen zich eisen. Daarnaast mogen de verdachten geen werkzaamheden verrichten die op enige wijze verband houden met de productie, de vervaardiging, het vervoer of de distributie van diervoeder. Voor de bedrijven eist het OM geldboetes van totaal 6 ton.

Onderzoek

Uit strafrechtelijk onderzoek, uitgevoerd door de landelijk eenheid van de politie, is gebleken dat bij het bedrijf opgeslagen en verkochte diervoeders niet voldeden aan de richtlijnen van het door het bedrijf gedragen keurmerk GMP+: een keurmerk wat dient ter waarborging van de kwaliteit van diervoeder. Het bedrijf kocht reststromen/afval van levensmiddelenbedrijven in en verkocht deze direct, of na bewerking, door als diervoeder. Om dit te kunnen doen, heeft het bedrijf op grote schaal bedrijfsadministratie, transportdocumentatie en facturen vervalst. Daardoor kon het omgekatte diervoeder na levering aan afnemers ook niet getraceerd worden naar de bron. Zo zijn er in een periode van 1 juli 2017 tot en met 21 mei 2019 vrijwel ongemerkt structureel afval en reststromen verkocht als diervoeder. Dat is zeer ongewenst, want hierdoor kan het voedselsysteem voor dier en mens vervuild raken.

Winst aan twee kanten

Dergelijk omkatten van een (afval)stof tot diervoeder levert veel geld op. Aan de ene kant betaalden bedrijven voor het afnemen van afval en reststromen, aan de andere kant verkocht het bedrijf het omgekatte veevoeder (door goedkoop afval in te kopen) voor een lage prijs aan boeren. Zo ontstond voor het bedrijf tevens een gunstige marktpositie ten opzichte van andere veevoederbedrijven. Uit berekening van de politie blijkt dat het bedrijf met de fraude een bedrag van € 8.854.133,79 heeft verdiend.

Vertrouwen van de burger beschaamd

Volgens de officier van justitie heeft het bedrijf jarenlang structureel belangrijke regels voor de volksgezondheid, diergezondheid en de bescherming van de veiligheid van de voedsel- en voederketen aan hun laars gelapt: “Het gaat in deze zaak uiteindelijk om de veiligheid van ons voedsel, een primaire levensbehoefte waarop de burger moet kunnen vertrouwen en welk vertrouwen door de handelswijze van het bedrijf wordt beschaamd.” Het OM is van mening dat tegen criminaliteit van deze omvang evenredig, doeltreffend en afschrikwekkend moet worden opgetreden. Daarom eist het OM celstraffen tegen de drie leidinggevenden: voor twee van hen 36 maanden en één van hen 24 maanden, waarvan voor allen 12 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 3 jaar geldt. Tegen de drie bedrijven eist het OM geldboetes van totaal 600.000 euro.

De rechtbank doet uitspraak over 4 weken op 8 augustus.

