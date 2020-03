Notisia di polis di djabièrnè 27 di febrüari te ku djaluna 2 di mart 2020/Politieberichten van vrijdag 28 februari tot en met maandag 2 maart 2020

Notisia di polis di djabièrnè 27 di febrüari te ku djaluna 2 di mart 2020

Entre djaweps 27 di februari alrededor di 7.30 or di anochi i djabièrnè 28 di febrüari, alrededor di 7.15 or di mainta, deskonosínan a bai ku dos bateria for di un pikòp. E pikòp tabata stashoná na un kas situá na Kaminda Djabou i no tabata na lòk.



Den oranan di mainta di djabièrnè 28 di febrüari a pidi sistensia di ambulans na un akomodashon turístiko situá na Bulevar J.A. Abraham kaminda un boto a mara na e pir ku algun personan heridá na bordo. Na altura di Belnem e boto a topa ku ola haltu dor di kua un pasahero a kai fo’i bordo. Un otro persona a kai riba su zei i tabata keha di doló na su ribchinan i tambe garganta. Un mas persona a dal den banda di e boto i a haña un herida riba su wowo robes i tabata keha di doló na su garganta. Un di kuater persona a haña sla den su pechu i haña biramentu di kabes i kasi a kai flou. Personal di ambulans a trata e personanan na e sitio i a bai ku e víktima ku e herida riba su wowo hospital pa tratamentu médiko.



Riba djabièrnè 28 di febrüari a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Carlota. Entre 7 or di mainta i 5.30 or di atardi, deskonosínan a bai ku variós joya i tambe un tablet di marka Samsung.



Riba djasabra 29 di febrüari, alrdedor di 2 or di márduga un outo a dal un peaton maskulino riba Kaminda Tra’i Montaña. Shofùr di e outo a deklará ku ela sinti ku ela dal den algu. Ora ela para pa wak ela mira un hòmber benta riba kaminda. E víktima tabata fuma i tabata kanando bai kas mei mei di kaminda. Na promé instante e víktima tabatin herida na su brasanan i ambulans a transport’e pa hòspital pa tratamentu médiko. Despues a resultá ku e tabatin heridanan interno i a intern’e den e unidat di kuido special pa observashon.

Den oranan di atardi di djadumingu promé di mart, a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na e sitio di sambuyá Karpata. Entre 9.45 or i 11 or di mainta, deskonosínan a bai ku tres tas ku kontenido for di e outo. E bentananan parti dilanti di e outo tabata habrí.

Den oranan di anochi di djadumingu promé di mart, pa mas o menos 8.20 or, sentrral di polis a risibí notifikashon di kandela den e kushina na e parti öst di stadion di Playa. Brantwer ku a bin na e sitio tabatin e kandela mesora bou di kòntròl. Stadion tabata yen di hende komo ku tabatin un wega di futbòl andando. No tabatin herido.

Riba djasabra 29 di febrüari i djadumingu promé di mart, Entidat Públiko a organisá un midimentu di e tentnan di bentana di outo pa públiko. KPCN a kontribuí na esaki i a midi e tent di un total di 127 outo riba djasabra 29 di febrüari na Rincon, nèt dilanti di e warda di polis i un total di 296 outo riba djadumingu riba e tereno di stashoná na stadion di Playa. Entrante promé di mart e lei di tráfiko nobo ta na vigor. E suma di e büt ta depende di e porsentahe di e bentananan di e shofùr, e pasahero i e winshil na e momentu ei, despues di kua Ministerio Públiko lo determiná e suma di e sanshon. Na e momentu aki e tent por ta na 35%.

Politieberichten van vrijdag 28 februari tot en met maandag 2 maart 2020

Tussen donderdag 27 februari omstreeks 19.30 uur en vrijdag 28 februari, omstreeks 07.15 uur hebben onbekenden twee accu’s vanuit een pick-up weggenomen. De pick-up stond bij een woning aan de Kaminda Djabou geparkeerd en was op slot.

In de ochtenduren van vrijdag 28 februari werd assistentie van de ambulance gevraagd bij een toeristenaccommodatie aan de Bulevar J.A. Abraham waar een boot aanmeerde met meerdere gewonde personen aan boord. Ter hoogte van Belnem werd de boot geraakt door een grote golf waardoor een passagier overboord. Een andere persoon viel op haar zij en klaagde over pijn aan haar ribben en nek. Nog een andere persoon sloeg tegen de zijkant van de boot en liep een snee boven haar linkeroog op. Ook deze passagier klaagde over nekpijn. De vierde persoon kreeg een klap tegen haar borst werd duizelig en viel bijna flauw. Het ambulance personeel behandelde alle slachtoffers ter plekke en nam het slachtoffer met de snee wond mee naar het ziekenhuis voor medische behandeling.

Op vrijdag 28 februari werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Carlota. Tussen 07.00 uur en 17.30 uur hebben onbekenden verschillende sieraden een witte tablet van het merk Samsung weggenomen.

Op zaterdag 29 februari reed omstreeks 02.00 uur een auto een man aan op de Kaminda Tra’i Montaña. De bestuurder van de auto verklaarde dat ze voelde dat ze tegen iets was op gebotst. Toen ze stopte, zag ze een man op de grond liggen. Het slachtoffer was dronken en liep midden op de weg naar huis. Het slachtoffer had in eerste instantie letsel aan zijn armen en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Later bleek dat hij ook inwendige verwondingen had en opgenomen moest worden in de special care unit ter observatie.

In de middaguren van zondag 1 maart werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die bij de duik plek Karpata geparkeerd stond. Onbekenden hebben tussen 09.45 uur en 11.00 uur, drie tassen met inhoud weggenomen. De voorruiten van de auto stonden open.

In de avonduren van zondag 1 maart, omstreeks 20.20 uur, kreeg de politiecentrale melding van brand in de keuken aan de oostelijke kant van het stadion in Playa. De brandweer kwam ter plekke en had de brand meteen onder controle. Het stadion was vol met mensen omdat er een voetbalwedstrijd gaande was. Er raakte niemand gewond.

Op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart organiseerde het Openbaar Lichaam een meting van de lichtdoorlatendheid van getinte autoruiten voor het publiek. KPCN leverde hieraan een bijdrage en had op zaterdag 29 februari een totaal van 127 auto’s in Rincon net voor het politiebureau en op zondag 1 maart, een totaal van 296 auto’s op het parkeerterrein van het stadion in Playa om de lichtdoorlatendheid te laten meten.

Vanaf 1 maart is de nieuwe verkeersverordening van toepassing en is het bedrag van de boete afhankelijk van het percentage die de voorruit, de bestuurder- en passagiersruiten ruiten op dat moment hebben waarna het OM een sanctiebedrag bepaalt. De lichtdoorlatendheid is nu bepaald op 35%.