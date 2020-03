Relashoná ku corona virus For di djamars 17 di mart te ku 31 di mart OM ta atendé solamente kaso nan di urgensia / In verband met corona virus Vanaf dinsdag 17 maart tot en met 31 maart alleen voor spoedeisende zaken naar het OM

In verband met corona virus

Vanaf dinsdag 17 maart tot en met 31 maart alleen voor spoedeisende zaken naar

het OM

Ter beperking van het risico van verspreiding van het Corona virus, heeft het Openbaar Ministerie

een aantal voorzorgsmaatregelen genomen om zowel het personeel als de bezoekers te

beschermen. Vooralsnog zullen deze maatregelen gelden voor de periode van dinsdag 17 maart

2020 tot en met 31 maart 2020. Het Openbaar Ministerie zal aansluiten bij de maatregelen die

de overheid zal treffen hetgeen met zich mee kan brengen dat het Openbaar Ministerie haar

eigen maatregelen zal bijstellen.

Baliefuncties

Vanaf dinsdag 17 maart 2020 geldt voor de komende twee weken een aangepaste schema voor

het publiek:

Degene die hun paspoort moeten ophalen, moeten eerst bellen om zich te informeren of het

paspoort opgehaald kan worden. U kunt bellen via de telefoonnummers 434-2137 of 434-2107.

Dit is mogelijk tussen 10:00-11:30 uur. Indien u een OM-medewerker wil spreken over een

specifieke zaak, dan kunt u de balie op maandag, woensdag en vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur

bellen via het centrale nummer 434-2100. Wilt u in contact treden met de medewerkers afdeling

Slachtofferzorg, dan is dat alleen mogelijk op afspraak, anders kunt u tussen 09.00 en 11.30 uur

bellen via de telefoonnummers 434-2156 of 434-2108.

Het publiek wordt aangeraden alleen voor spoedeisende zaken naar het loket te komen. Er komt

een wachtrij-beperking bij de loketten en een beperking voor het aantal personen die

tegelijkertijd in de wachtruimtes mogen zijn. Alle andere zaken worden via telefoon of per mail

afgehandeld.

Het Openbaar Ministerie monitoort dagelijks de situatie om eventueel nadere maatregelen te

treffen dit alles in het belang van het welzijn van alle medewerkers en bezoekers. Wij zullen u

geïnformeerd houden.

Relashoná ku corona virus

For di djamars 17 di mart te ku 31 di mart OM ta atendé solamente kaso nan di

urgensia

Pa limitá e riesgo ku e corona virus ta keda plamá rònt, Ministerio Públiko (OM) a tuma algun

medida di prekoushon pa protehá bishitante i trahadónan. Por lo pronto, e medida nan aki ta

bálido di djamars 17 di mart te ku 31 di mart 2020. OM lo sigui e medidanan ku gobièrnu a tuma

lokual por pone OM ahustá su mes medidanan.

Servisio di bali

For di djamars 17 di mart 2020 pa e próksimo dos siman lo tin un skema ahustá pa públiko:

Esnan ku mester tuma pasport mester yama promé pa informá nan mes ku por pasa tuma esaki.

Por yama telefòn 434-2137 òf 434-2107 entre 10.00 ‘or pa 11.30 ‘or di mainta. Si tin nesesidat

pa papia ku un trahadó di OM pa un kaso spesífiko, por yama na bali riba djaluna, djarason i

djabièrnè entre 2.00 ‘or i 4.00 ‘or di atardi via e number sentral 434-2100. Si bo kier drenta den

kontakto ku trahadónan di Slachtofferzorg, esaki ta posibel solamente ku afsprak. Por yama entre

9.00 ‘or i 11.30 ‘or di mainta via 434-2156 òf 434-2108.

Ta konsehá públiko pa hasi uso di lokèt solamente den kaso di urgensia. Lo bai tin un limitashon

di e kantidat di persona den sala di espera ku ta hasi uso di lokèt. Tur otro kaso lo wòrdu atendé

via mail òf telefòn.

Ministerio Públiko lo keda monitor e situashon pa si eventualmente mester tuma otro medida

den kuadro di bienestar di tur trahadó i bishitante. Nos lo mantené bo informá.