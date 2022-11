“Ningun hende no ke para den rei muchu largu na Registro Sivil.”

Bon atministrashon di dato personal ta mas importante ku hopi biaha ta pensa.

Den Reino, kada isla mes ta atministrá dato personal di su habitantenan. Esei e departamentunan di registro sivil ta hasi. Ta hopi importante ku esaki ta sosodé bon. Datonan mester ta konfiabel. Sigur si ke sigui digitalisá den futuro. P’esei e departamentunan di registro sivil na e diferente islanan mester funshoná bon i aktua korektamente segun lei. Esei ta pèrkurá pa un base sólido. Hopi kos ta dependé di esei. Si nan no funshoná bon, otro departamentunan no por hasi nan trabou, pasobra nan tin ku warda muchu largu riba e informashon ku nan ta pidi. No por logra meta. Plùs: ningun hende no ke para largu den rei na Registro Sivil. Djis pa menshoná un ehèmpel. Hende ke pa yud’é rápidamente i bon. I esei ta lógiko tambe. I preferiblemente no mester bai di lokèt pa lokèt. Den algun palabra, bon base ta bai pa dato konfiabel i empleadonan ku na e nivel korekto tin e konosementu korekto.

14 i 15 di novèmber tabatin un enkuentro atrobe na Kòrsou di Plataforma pa Suministro di Informashon Personal na Antia Hulandes i Aruba (PIVA).

E plataforma akí ta topa dos biaha pa aña pa pèrkurá pa:

– bon kalidat di dato personal;

– bon registrashon di dato personal (nobo);

– bon kooperashon entre islanan i Hulanda;

– pèrkurá ku mandatarionan ta komprondé kon importante un bon atministrashon di siudadano ta i ku ta bini sufisiente atenshon i medio disponibel pa logra e metanan akí.

Esaki tabata e promé biaha despues di e periodo di covid ku miembronan di PIVA a mira otro atrobe. Huntu a analisá maneho di e plataformanan di PIVA i di asuntu sivil. Asina a papia tokante e kalidat di servisio (digital) i trahamentu ku dato. Tambe tabatin reto pa eliminá problema ku ta krea retraso. Pa e motibu akí algun departamentu no por a logra nan metanan.

Kua ta e reto mas grandi di Plataforma PIVA?

Tin biaha legislashon den reino ta diferente, pero tòg ta traha ku mesun sistema. Ta un reto grandi pa apesar di e diferensianan, tòg traha huntu. PIVA ta un sistema ku tur 6 isla ta usa. Kada isla tin un propio PIVA ku ta den kontakto ku e PIVA-nan di otro islanan. Asina un persona por inskribí na solamente ún isla den Reino. Pero asina un fout por muda tambe pa un otro isla, òf pa Hulanda. Ora un hende muda, e fout por muda kuné.

Mas i mas diferensia

Tin mas i mas diferensia entre datonan ku ta registrá na e diferente islanan. Esaki ta konta pa atministrashon di poblashon, pero tambe pa registro sivil (fuente di tur dato). Esaki ta bini pasobra for di 10-10-10 e paisnan den Reino ta traha propio lei pa tene atministrashon di poblashon. Pa entidatnan públiko si tin ún lei. P’esei un bon kooperashon ta hopi importante. Tambe ta importante pa hasi palabrashon ku otro tokante konsekuensia di e diferensianan akí pa e atministrashonnan di poblashon.

Plataforma PIVA

Plataforma PIVA ta konsistí di hefenan di e departamentunan di asuntu sivil di Aruba, Boneiru, Kòrsou, Saba, St. Eustatius, St. Maarten, gabinetenan di gobernadornan di Aruba, Kòrsou i Sint-Maarten, Servisio di Reino pa Dato di Identidat, ministerio di BZK i e departamentu di Gobièrnu Digital (DO). Tabatin 28 persona presente. Algun miembro a tene un presentashon. E miembronan a haña e último informashonnan tokante e agènda di digitalisashon di Reino i tokante e kampaña tokante froude di ID. Ademas a papia tokante e sistema di diploma pa sertifikashon di empleadonan manera NVVB a traha. NVVB ta para pa Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken. Naturalmente a dediká hopi atenshon na konsekuensianan di BSN (Burger Service Nummer) ku ta bai usa awor na Hulanda Karibense tambe. Finalmente a konta brevemente di plannan pa 2023.

No ta bai semper pa kontenido, sino proseso – si bo ke éksito, bo mester ta konektá

Dentro di Reino no ta fásil semper pa traha huntu na mesun meta. Spesialmente ora tin diferente lei. Tur isla tin tambe un propio storia i un propio kultura. E ora ei ta importante pa realisá ku bo ta huntu. Artista Omar Sling a duna un tayer pa e plataforma. Omar a hasi esei na Flor de Marie, den un sentro di bario mei mei di Skarlo. Enkargo: traha un instrumento di músika ku material ku ta benta afó i despues toka huntu. Pensa simpel, e ora ei semper tin posibilidat. Basta bo ta habrí pa esei. Basta bo ta mira posibilidat. No mira loke no por. Omar a laga mira ku den músika bo tin ku traha huntu pa yega na akuerdo. Sino no ta posibel pa toka huntu. Un pensamentu bunita ku ta símbolo pa un bon kooperashon den futuro.

E miembronan ta wak bèk riba un enkuentro bunita.

