EMPLEADONAN DI APC TA KANA I KORE PA UN BON KOUSA

Durante e di 9 edishon di KLM Marathon Curaçao riba djadumingu 27 di novèmber, un grupo di

empleado di APC a partisipá na e Business Run. Den awaseru fuerte nan a kana i kore 10

kilometer. Ku nan partisipashon na Run 4 Charity, e koleganan spòrtif aki di APC a kontribuí na e

donashon pa fundashon ‘Tur Mucha Mester Kome’ ku diariamente ta sòru pa kuminda

saludabel pa mucha.

PHOTO CAPTION

APC MEDEWERKERS LOPEN (HARD) VOOR HET GOEDE DOEL

Tijdens de 9e editie van de KLM Marathon Curaçao op zondag 27 november heeft een groep

medewerkers van APC meegedaan met de Business Run. In de stromende regen hebben zij 10

kilometer (hard) gelopen. Met deelname aan de Run 4 Charity hebben deze sportieve

medewerkers van APC bijgedragen aan de donatie aan de stichting ‘Tur Mucha Mester Kome’

die dagelijks gezonde maaltijden verzorgt voor kinderen.

DESKRIPSHON DI POTRÈT

27 di novèmber 2022

November 27th, 2022

APC EMPLOYEES WALK / RUN FOR CHARITY

A group of APC employees participated in the Business Run during the 9th edition of the KLM

Marathon Curaçao on Sunday, November 27th. They completed a 10 KM walk / run in pouring

rain. By participating in the Run 4 Charity, these sporty APC employees contributed to the

donation to the ‘Tur Mucha Mester Kome’ foundation that provides healthy meals to children

daily.