Notisia di polis di djabièrnè 25 di novèmber te ku djárason 30 di novèmber 2022 / Politieberichten van vrijdag 25 november tot en met woensdag 30 november 2022

Notisia di polis di djabièrnè 25 di novèmber te ku djárason 30 di novèmber 2022

Aksidente ku skuter

Riba djamars 29 di novèmber, alrededor di 7.15 or di anochi un aksidente ku un skuter a tuma lugá riba Kaya Internashonal. Na momentu ku un outo a bai pasa e skuter, shofùr di e skuter a purba desviá i a bin kai. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Aksidente Kaminda Gurubu

Riba djamars 29 di novèmber, alrededor di 4 or di atardi un aksidente entre dos outo a tuma lugá na Kaminda Gurubu. Ambulans a transportá okupante di un di outo nan pa hospital pa tratamentu médiko. Komo ku tabatin huma shinishi ta sali for di tapa di mashin di un di e outonan a informá brantwer. No tabatin otro partikularidat.

Hit & Run

Riba djadumingu 27 di novèmber a drenta keho di ‘hit & run’ ku herido i daño. E dunadó di keho tabata kore riba su skuter riba Bulevar E.E.G. na momentu ku na altura di un hotel el a wanta brek pa krusa kaminda. Na e momentu ei e outo ku tabata biniendo su tras a dal e. E dunadó di keho a lora ofer di dak di e outo bai kai abou. Seguidamente e outo a sigui kore bai. E dunadó di keho tabata herida na su rudia i skoudernan. Ta investigando e kaso.

Si tin kualke persona ku a mira òf sa algu tokante e kaso aki, tuma kontakto ku polis na 715 8000, 911 òf 112 òf via e liña di tep anónimo 9310.

Kiebro den kas

Riba djabièrnè 25 di novèmber a drenta keho di kiebro den kas situá na Kaya Chikucha. Entre djaweps 24 di novèmber i djabièrnè 25 di novèmber, deskonosínan a kibra drenta i a bai ku entre otro un Playstation i sèn kèsh. No ta konosí kon e malechornan a drenta e kas. E kaso ta bou di investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 25 november tot en met woensdag 30 november 2022

Aanrijding met scooter

Op dinsdag 29 november vond omstreeks 19:15 uur een aanrijding met een scooter plaats op de Kaya Internashonal. Toen een auto een scooter wilde inhalen, probeerde de bestuurder van de scooter af te wijken waardoor hij viel. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanrijding Kaminda Gurubu

Op dinsdag 29 november vond omstreeks 16:00 uur een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaminda Gurubu. Eén van de inzittenden van de auto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Doordat er grijs rook uit de motorkap van één van de auto’s werd de brandweer in kennis gesteld. Er waren verder geen bijzonderheden.

Hit & Run

Op zondag 27 november werd aangifte gedaan van een hit & run met letsel en schade. De aangever reed op de E.E.G. Bulevar op een scooter toen hij ter hoogte van een resort remde om over te steken. Op dat moment werd hij vol van achter werd aangereden door een auto. De aangever rolde over het dak van de auto en viel op de grond. Vervolgens reed de auto gewoon door richting zuiden. De aangever had letsel aan zijn knieën en schouders. De zaak wordt onderzocht.

Als er iemand is die iets heeft gezien of die meer informatie heeft over deze zaak, dan kan contact opgenomen worden met de politie via 715 8000, 911 of 112, of via de anonieme tip lijn 9310.

Inbraak woning

Op vrijdag 25 november werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Chikucha. Tussen donderdag 24 en vrijdag 25 november hebben onbekenden onder andere een Playstation en contant geld meegenomen. Het is niet bekend hoe de daders de woning zijn binnengekomen. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.