Petishon pa kompensashon koriente por lo pronto solamente digital

11/29/2022

For di 28 di novèmber 2022 temporalmente por hasi petishon pa kompensashon pa koriente solamente digitalmente.

Esei por via http://www.bonairegov.com i un klek riba ‘koriente’. Den e di dos mitar di yanüari 2023, siudadanonan por hasi nan petishon atrobe den bario, asina Direktorado Komunidat i Kuido ta laga sa. Lo anunsiá e fechanan mas despues.

Suidadanonan ku tin problema pa hasi e petishon digitalmente por yama e number 701 1055. ,,Nos ta yuda nan e ora ei ku e petishon digital,’’ asina kordinadó Terrence Jansen di Komunidat i Kuido ta splika.

,,Trabou ta sigui normalmente pa nos. E simannan ku ta bini meskos ku último tempu, nos ta prosesando i kaba atendé petishon. Nos ta tuma kontakto tambe ku hendenan ku a hasi un petishon i mester entregá dokumento ainda. Òf pa informá hende ku nan a haña e kompensashon.”

Pa pregunta tokante e kompensashon, siudadanonan por yama 701 10 55 òf manda un whatsapp. Nan por manda un meil tambe pa koriente@bonairegov.com

Vergoeding stroom voorlopig alleen digitaal aanvragen

29 november 2022

Aanvragen voor de vergoeding voor stroom kunnen vanaf 28 november 2022 tijdelijk alleen digitaal worden gedaan.

Dat kan via http://www.bonairegov en een klik op ‘koriente’. In de tweede helft van januari 2023 kunnen burgers in de wijk weer hun aanvraag doen, zo laat de directie Samenleving en Zorg weten. De datums worden nog bekend gemaakt.

Burgers die moeite hebben om de aanvraag digitaal te doen, kunnen het nummer 701 1055 bellen. ,,We helpen hen dan met de digitale aanvraag,’’ zo legt coördinator Terrence Jansen van Samenleving en Zorg uit.

,,Het werk gaat voor ons gewoon door. De komende weken zijn we net zoals de afgelopen tijd bezig met de verwerking en het afhandelen van aanvragen. We nemen ook contact op met mensen die een aanvraag hebben gedaan en nog documenten moeten inleveren. Of om mensen te informeren dat ze de vergoeding hebben gekregen.”

Voor vragen over de vergoeding kunnen burgers 701 10 55 bellen of een whatsapp sturen. Ze kunnen ook een mail sturen naar koriente@bonairegov.com