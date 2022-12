GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT GOUVERNEUR IN GESPREK OVER HÒFI MANGO EN MEER

WILLEMSTAD – Op 28 november heeft Jandino Asporaat samen met dhr. Bart Siemerink, een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. Tijdens het bezoek is onder andere gesproken over de ontwikkelingen rondom Hofi Mango en meer in het bijzonder over het voornemen van een aldaar aan te leggen cactustuin.

Op de foto: De heer Jandino Asporaat, de Gouverneur van Curacao H.E. Lucille George-Wout en de heer Bart Siemerink.