Kurso di kòmpiuter ‘Klek i Taip: e base’ a ranka sali un biaha mas

11/30/2022

E kurso di kòmpiuter ‘Klek i Taip: e base’ a ranka sali atrobe ku e di dos grupo di kursista.

Dia 21 di novèmber 2022 e kurso akí a kuminsá bou di guia di Biblioteka Públiko Boneiru. Ta trata di un kurso kaminda ta sera konosí ku kòmpiuter. Partisipantenan na e kurso ta interesadonan ku a tuma kontakto ku Biblioteka Públiko. Studiantenan di ICT di MBO ta duna e kurso di kòmpiuter akí i el a keda organisá den kolaborashon ku departamento di ICT i e grupo di trabou Digitalisashon di Entidat Públiko Boneiru. Den luna di yanüari 2023 nan ta bai kuminsá ku un di tres kurso básiko tambe.

Durante e kurso di kòmpiuter nan ta trein vários abilidat básiko di kòmpiuter. E ora ei nan ta trata preguntanan manera ‘Kon mi ta sende un kòmpiuter? Kon mi por taip? Kon mi ta manda un meil?’. En total e kurso ta konsistí di un sierto kantidat di enkuentro. Di e manera akí e partisipantenan na e kurso ta hasi pasonan chikitu, kaminda nan ta sera konosí mas aleu ku kòmpiuter. Por pensa akí riba sende kòmpiuter, siña taip i traha ku e ‘muis’. Nan ta trein tambe ku trahamentu di un sita riba http://www.bonairegov.com. Partisipantenan mas avansá ta trein tambe ku mandamentu di meil i hasi uso seif di internèt.

For di aña pasá Entidat Públiko Boneiru ta traha riba digitalisashon di su trabounan. Un di e sinku tareanan di Biblioteka Públiko Boneiru ta pa den e trayekto akí ofresé desaroyo i edukashon. E kurso di kòmpiuter Klek i Taip ta kai bou di esaki. E otro tareanan ta: ofresé konosementu i informashon, stimulá lesamentu, organisá enkuentro i debate i laga sera konosí ku literatura, arte i kultura.

Digitalisashon tin influensia riba funshonamentu diario di tur hende i desaroyonan ta bai hopi lihé. Biblioteka Públiko Boneiru ta tene kuenta ku esaki pa medio di duna informashon i ofrese treinen na komunidat. Bo tambe ke siña e pasonan básiko akí? E ora ei bo ta bon biní pa for di awor inskribí pa e kurso grátis akí. Pa mas informashon tokante e posibilidatnan bo por tuma kontakto ku Biblioteka Públiko Boneiru na number di telefòn 715 – 5344 òf pasa personalmente na Kaya Gramèl s/n.

Computercursus ‘Klik en Tik: de basis’ opnieuw van start

30 november 2022

Computercursus ‘Klik en Tik: de basis’ is weer gestart met de tweede lichting cursisten.

Op 21 november 2022 is deze cursus onder leiding van de Openbare Bibliotheek Bonaire van start gegaan. Het gaat om een cursus waarbij kennis wordt gemaakt met de computer. Participanten aan de cursus zijn geïnteresseerden die contact hebben genomen met de Openbare Bibliotheek. De computercursus wordt verzorgt door MBO ICT-studenten en is georganiseerd in samenwerking met afdeling ICT en de werkgroep Digitalisering van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). In januari 2023 zal zo ook een derde basiscursus starten.

Tijdens de computercursus worden basis computervaardigheden geoefend. Vragen als ‘Hoe zet ik een computer aan? Hoe kan ik typen? Hoe stuur ik een e-mail?’ worden dan behandeld. De cursus bestaat in totaal uit een aantal bijeenkomsten. Op deze wijze maken deelnemers aan de cursus kleine stapjes waarbij verder kennis wordt gemaakt met de computer. Hierbij is te denken aan handelingen zoals het aanzetten van de computer, leren typen en met de muis werken. Ook wordt er geoefend met het maken van een afspraak op http://www.bonairegov.com. Voor gevorderden deelnemers wordt ook geoefend met e-mailen en veilig internetten.

Het OLB is sinds vorig jaar haar werkzaamheden aan het digitaliseren. Een van de vijf taken van de Openbare Bibliotheek Bonaire is om in dit traject ontwikkeling en educatie te bieden. De computercursus Klik en Tik valt hieronder. Overige taken zijn: kennis en informatie aanbieden; het stimuleren van lezen, ontmoeting en debat organiseren; en het kennis laten maken met literatuur, kunst en cultuur.

Digitalisering beïnvloedt namelijk het dagelijks functioneren van iedereen en de ontwikkelingen gaan erg snel. De Openbare Bibliotheek Bonaire houdt hier rekening mee door voorlichting en trainingen te verzorgen aan de gemeenschap. Wil je ook deze basishandelingen leren? Dan ben je welkom om je vanaf nu aan te melden voor deze gratis cursus. Voor meer informatie over de mogelijkheden kan contact worden opgenomen met de Openbare Bibliotheek Bonaire via 715-5344 of kom langs aan de Kaya Gramèl z/n.