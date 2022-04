Minister Ursell Arends ta publica e National Plan for Stray Animals

Na Aruba nos tin un problematica grandi di cacho y pushi cu ta riba caya. Na 2019 a anuncia cu a bini cu un Plan Nacional pa atende cu e problematica di cacho. Varios di e puntonan di e plan di accionnan cu mester a tuma luga inmediatamente, a wordo realisa. Mirando cu a actualisa e Plan Nacional 2019 y mirando tambe cu e plan mes nunca a wordo publica, awe e plan actualisa ta wordo presenta como e National Plan for Stray Animals (NPSA 2021).

E problematica ta uno grandi pasobra berdad nos tin doño di mascota responsabel pero nos tin demasiado doño iresponsabel cu no ta atende debidamente cu nan mascotanan. Tuma un mascota ta rekeri un responsabilidad di bo banda pa cu bo mascota pa resto di su bida of te dia bo haya un doño nobo p’e.

E responsabilidad ta encera e cuido y cariño necesario di bo pa bo mascota, y tambe pa tur e criaturanan cu e la (yuda) trece na mundo mientras bo no a haya doño pa nan. Si bo no ta desea e criaturanan, e responsabilidad ta encera cu bo mester sterilisa bo mascota tambe. “Ta doño di un mascota ta un privilegio y nunca lo mester wordo experiencia como un molester”, Minister Ursell Arends kende ta encarga cu Dierenwelzijn ta comenta. “Bo mascota mester realmente forma parti di bo famia, y na Aruba no ta tur hende ta wak e asina. Hopi cacho ainda ta wordo mira como un alarma pa cuida cas, y no como parti di famia.”

Dos (2) cacho por multiplica pa 68,000 den seis (6) aña. Dos (2) pushi por multiplica pa 11 miyon den seis (6) aña. E problematica di pushi – compara cu esun di Boa – ta uno mucho mas dañiño pa e estado di Aruba su fauna, especialmente pa parha y otro animalnan nativo. E ta un problematica cu no ta directamente den bista di tur, pero si uno cu mester ser atendi cune pa e bienestar di Aruba su medio ambiente. National Plan for Stray Animals ta un stap pa por cuminsa atende cu esaki tambe.

Locual por spera pronto como parti di NPSA ta implementacion di un campaña di conscientisacion tocante nos Ley di Cacho, acompaña pa un campaña agresivo di microchip. E Dog Control Unit tambe lo wordo miho ekipa pa por atende cu e cachonan cu no ta wordo teni den nan cura mane cu Ley di Cacho ta stipula.

Lesa mas di NPSA via e siguiente link: https://bit.ly/38pE3r7

