Minister Dangui Oduber

SRA GERLIEN CROES A WORDO COREGI RIBA GAÑAMENTO Y MANIPULACION DEN PARLAMENTO DURANTE TRATAMENTO DI PRESUPUESTO 2022.

Durante tratamento di presupuesto 2022 di Ministerio di Turismo y Salud Publico tawata obvio cu fraccion di AVP cu un meta, pa falta respet y insulta empleadonan publico y tambe empleadonan di Aruba Tourism Authority (ATA).

Minister Oduber a lamenta y condena e forma con miembro di parlamento Sra. Croes a lastra, cuestiona y insulta departamentonan.

Durante discurso di Sra. Croes e la insinua cu unit di ouderenzorg NO tin maneho pa nos nos grandinan y a crea e impresion comosifuera cu beleidsmedewerkers di Directie Volksgezondheid (DVG) no a y no ta haciendo nada pa nos grandinan. Hopi tristo esaki ta sabiendo cu tin maneho delinea masha tempo caba. Loke gobierno ta bezig cune ta un maneho integral di cuido y bienestar di nos grandinan.

Mas aleu e atakenan di Sra. Croes a continua na un forma baho. E siguientenan tawata Aruba Tourism Authority (ATA). Na un forma masha “low” a cuestiona e hecho cu segun e, ainda ATA no tin un plan traha pa focus riba turistanan di “niche market”. Un bez mas un mentira paso ta di aña 2018 ATA ta enfocando riba 4 segmento di niche. Ta focus ariba honeymooners, wellness, adventure tourism y mountain bikers. Durante segunda tanda ora e la constata cu e la pega barco, e kier a “purba” coregi su mentira pero e parti bon ta cu tur discurso pueblo por bai wak bek riba parlamento su pagina di Facebook.

Mentiranan a continua den su discurso unda un biaha mas e la gaña cu Minister Oduber lo a duna carta di recomendacion na empleadonan di DVG cu ta wordo investiga. Pa algun siman caba e ta gañando riba e cartanan aki y mal informando y manipulando comunidad. Mas tristo ta e hecho cu ta e un hurista cu lo mester por sa kiko ta e diferencia entre “verklarings brief” y un carta di “recomendacion”. E verklarings brief cu a wordo duna ta wordo stipula pa ley cu tur hende cu traha un caminda mester haya un carta asina cu nan a traha di tal periodo pa tal periodo. Pa un miembro di parlamento sali pafor y tambe den reunion y insinua cu Minister Oduber a duna un carta di recomendacion siendo ta un verklarings brief a wordo duna ta condenabel!

Un gañamento, instigacion y manipulacion sin final.

Comosifuera poco, e manipulacion y gañamento a sigui. Sra. Croes kier “purba” crea e impresion cu ta gobierno di Aruba lo a pidi Hulanda pa corta 60 miyon den cuido. Minister Oduber a lesa un carta cu ex secretario di estado Knops a manda pa CAFT caminda e ta bisa textualmente:

“De Rijksministerraad (RMR) heeft aan Aruba als voorwaarde voor liquiditeitssteun OPGELEGD (IMPONE) dat het Land Aruba informeert over een financieel onderbouwd plan van aanpak voor de invulling van de maandelijkse besparingen van de AZV van 5 miljoen oftewel 60 miljoen per jaar.”

E decision di RMR ta papia pa su mes y toch Sra. Groes ta gaña y kier manipula y bruha pueblo cu su politica di Avestruz!

Nos lo keda atento y lo keda coregi Sra. Croes paso nos tarea como politiconan hoben ta pa hiba un politica di “fact check” y no un politica di engaño y manipulacion!

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype