MINISTERIO KONSERNÍ TRÁFIKO, TRANSPORTE I PLANIFIKASHON URBANO KANTOR DI PREKARIO KARNAVAL 2023 TA HABRI NA SAMBIL UNIKAMENTE PA MEDIO DI SITA

Willemstad – Minister Charles Cooper, huntu ku tim multidisiplinario di Prekario Karnaval, ta anunsiá ku ofisina di Prekario pa Karnaval 2023 ta habri dia 8 di desèmber 2022. Ta atendé tur kliente ku mester tuma nan pèrmit di prekario karnaval pa stènt òf stelage, solamente pa medio di sita.

Registrashon i pago di stènt òf stelage ta repartí segun kada sekshon. Tin 4 sekshon dividí na lèternan A, B, C i D. Tur kliente eksistente ta risibi un e-mail, pa por registrá nan mes via di e sistema digital. Ora e kliente registrá, e ta risibí un fecha i orario pa pasa na e ofisina di prekario na SAMBIL. E mester pasa pa hasi pago i/óf risibi su pèrmit.

Kliente mes por registrá, sea e ta na Kòrsou of den eksterior, debí ku esaki ta algu ku e kliente por hasi digital. Por hasi pago via di un transferensha bankario online riba un number di kuenta ku e kliente ta risibí den email. Tambe por SWIPE na momento di tuma e pèrmit segun sita. SWIPE ta uníkamente ku tarheta di debito. NO ta aseptá niun tipo di tarheta di kredito. Na momento ku e kliente tin ku bin pa su sita, nos ta pidi pa e bin ku un kopia di su sedula òf reibeweis bálido.

Pa por risibí pèrmit pa prekario 2023, tur persona mester a kumpli ku reglanan stipulá den e pèrmit di prekario na momento di kita stelage despues di Karnaval 2020. Si esaki no a tuma lugá, e persona lo no risibí e link outomatiko debí ku e no ta bin na remarke pa Karnaval 2023. Ademas di esei, tin diferente konstrukshonnan ku a tuma lugá a lo largo di e ruta, ku ta impedí sierto personanan di haña nan pèrmit. Pa e personanan aki, lo traha un sita personal ku nan pa atendé e situashon.

Henter e tim di prekario a traha inkansablemente pa ordená i manehá e parti aki di prekario karnaval pa di e forma aki, nos komunidat por disfrutá di Karnaval na un manera bon strukturá.

ROP ta gradesí adelantá pa e koperashon durante e dianan di entrega di pèrmit. Ta pidi pa bin na e orario stipulá na e sita. Ofisina di Tim Prekario Karnaval 2023 ta alkansabel via e numbernan 433-3205 entre 08:00or pa 11:00or di mainta, i 663-2921 entre 1:30 di mèrdia pa 5:00 di atardi. Por manda e-mail na info@prekariocuracao.com, tambe por bishitá e página di facebook Prekario Kòrsou.