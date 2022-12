Evaluatie van het jaar 2022 en de vooruitzichten voor 2023

11 december 2022

Aanstaande 16 december wordt het jaar 2022 geëvalueerd en wordt vooruitgeblikt. Dit allemaal in het kader van de visie Curaçao 2030. Het is een crowd-initiatief waar meer dan tweehonderd personen en instanties direct een bijdrage aanleveren en iedereen aan kan bijdragen. De visie is beschikbaar op www.curacao2030.net.

2022 het het jaar van het begin van de reset of herinrichten van de samenleving om terug te komen van de pandemie en de structuren die niet meer werken―zoals blootgelegd door de pandemie― te transformeren. Het werd het jaar van inflatie, veroorzaakt door onder andere de oorlog in de Oekraïne. Het niet heropenen van de raffinaderij en de afhankelijkheid van het toerisme, met name de Nederlandse markt. Hervorming bleven, net als het Coho hangen. Ook de actie van een schoon eiland is nog niet gelukt. De energietransitie wordt door technologische en internationale ontwikkeling, langzaam opgedrongen. Net als bijvoorbeeld het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. De ongelijkheid―topinkomen, minimumloon en armoede―en andere sociale problemen nemen toe. Bijvoorbeeld de vergrijzing en er is geen degelijk beleid op het gebied van de ouderenzorg. Systemen als de gezondheidszorg, onderwijs en justitie, dreigen om te vallen. Vaak zijn de niet dekkende fondsen het probleem, maar ook goed opgeleid personeel. Velen emigreerden. Maar het maatschappelijk middenveld―de burger―wordt actiever, niet alleen op het gebied van sport, maar ook bario niveau, bijvoorbeeld de voedselbossen. Na het WK in Qatar zal 2023 wederom een moeilijk jaar worden en zal er, op basis van een visie, hervormingen moeten worden doorgevoerd. Een ophande zijnde excuus van Nederland voor het slavernij-verleden zal op korte termijnb daar niets aan veranderen.

Deze analyse zal verder worden uitgebreid en uitgediept tijdens webinar, hierbij zal de aandacht gefocust zijn op de mogelijkheden en concrete acties. Tot slot zal het Society 5.0 Award worden uitgereikt aan het initiatief dat duidelijkst de richting van van de visie Curaçao 2030 aangeeft.

De de gasten en programma zijn:

1. Scenario’s voor de toekomst van Curaçao

2. Mindset – Ivan Kuster

3. Governance – Mahatma Martinus

4. Climate Change – Pédzi Girigori

5. Food – Benjamin Visser

6. Health – Soraya Verstraeten

7. Living – Raygen Zuiverloon

8. Science – Adric Walters

9. Economie – Mike Willem

De gespreksleider is : Miguel Goede

Vrijdag 16 december 2022

15:00 – 17:00

Taal: Nederlands / Papiaments/ Engels

https://us02web.zoom.us/j/87121730960?pwd=eStaNU4rVndjZzNrUzZHdXRXY1VSQT09

Registreren: www.curacao2030.net/meeting-to-reset-curacao

Het aantal deelnemers is beperkt.

Miguel Goede

