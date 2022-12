Frenna voor het eerst met liveband op Curaçao!

TICKETS OUT NOW!

Teamwork makes the dream work!

4wardevents presents 7Fest op 3 januari 2023 op Curaçao!

Curaçao is al een paradijs op zich, maar de party people onder ons weten dat het this time a

year helemaal heaven on earth is! 4wardevents en 7Fest slaan de handen ineen om een

legendary event neer te zetten! We beginnen het jaar met alleen maar liefde en inspiration!

Good vibes only!

De temperatuur is heet, de mensen zijn heet, de line-up is heet! Zo komt Frenna voor het

eerst met zijn live band (ja, je leest het goed) optreden. Verder hebben we niemand minder

dan SFB met hun last SHUTDOWN tour, Yxng Le, Delany, Jayh Martina & many more.

Kortom: de perfecte ingrediënten voor een hete avond met koude drankjes en dansjes!

Haal jouw kaartjes nu!

Datum: 3 januari 2023

Tijd: 8pm – 3am

Locatie: Festival Center – Curaçao

Tickets:

https://7fest.nl/

https://www.4wardevents.com