Debat over realisatie van prijsplafond energie

14 december 2022

De Tweede Kamer voert op woensdag 14 december een debat over regelingen in verband met de hoge energieprijzen. Naar verwachting komt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 19.25 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Incidentele suppletoire begroting

Op 17 november heeft minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de tiende incidentele suppletoire begroting van het ministerie van EZK voor 2022 aangekondigd. Een suppletoire begroting is een voorstel om de lopende begroting te wijzigen en wordt ingediend als wetsvoorstel. Deze wijziging gaat over het vrijmaken van geld om het prijsplafond te kunnen realiseren.

Voorschot op subsidies

Om het voorgenomen prijsplafond op 1 januari in te voeren, is er haast met het behandelen van de tiende incidentele suppletoire begroting. In dit deel van de begroting ligt de focus op het vergroten van het subsidiair budget voor energiebedrijven. De energiebedrijven moeten uiterlijk op 15 december een voorschot op de te verlenen subsidie ontvangen, om het prijsplafond tijdig in werking te kunnen laten treden.

Prijsplafond voor kleinverbruikers

Het prijsplafond voor kleinverbruikers, waar de negende incidentele suppletoire begroting over ging, wordt op dit moment uitgewerkt. Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten zal de Kamer later in december informeren over de definitieve uitwerking van het prijsplafond.