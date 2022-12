Oumento di salario pa empleadonan públiko di Entidat Públiko Boneiru entrante 1 di yanüari 2023

Loonsverhoging per 1 januari 2023 voor ambtenaren OLB

Op 14 december heeft gedeputeerde Thielman op het eindejaarsfeest van het OLB met vertegenwoordigers van de ABVO, de heer Ignacio, Hernandez en Sances een overeenkomst getekend waarbij alle ambtenaren een structurele stijging van 4,75% op het brutoloon krijgen per 1 januari 2023.

Feitelijk is er een loonsverhoging afgesproken van 4,75% waarbij de aanvullende afspraak is gemaakt dat eenieder in ieder geval er minimaal met $ 100.- brutosalaris op vooruit zal gaan en dat het minimumloon wordt verhoogd naar het bestaansminimum van $ 1.350,- per maand.

Deze loonsverhoging is gebaseerd op de inflatiecijfers en het is een tussentijdse aanpassing op de huidige arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2021-2023 en gaan per 1 januari 2023 in. Deze overeenkomst werd onlangs, in het kader van de revitalisatie van het ambtenarenapparaat, verbetering van de dienstverlening aan de gemeenschap en adequate arbeidsomstandigheden voor het personeel van het OLB vastgesteld.

OLB brutoloon stijging minimaal $ 100.- bruto per maand

OBL minimuminkomen stijgt naar bestaansminimum van $1.350,= met een verhoging van $ 100,- in totaal naar $ 1,450.= per maand

Huidig salarissen boven $ 2,108.- bruto per maand stijgen met 4,75%

Het OLB zal zich blijven inzetten voor optimale arbeidsvoorwaarden voor haar ambtenaren in goede samenwerking met ABVO als blijk van waardering voor de medewerkers.

Gedeputeerde Hennyson Thielman wil benadrukken dat met deze overeenkomst het OLB laat blijken het belangrijk te vinden dat mensen een inkomen verdienen dat passend is bij de economische ontwikkelingen van het eiland.