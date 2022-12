Tayer básiko di skirbi kuenta pa adulto

Wikènt último a tuma lugá un tayer básiko di skirbi kuenta pa un grupo di 20 persona na Captain Don’s Habitat. Riba petishon di Direktorado di Komunidat i Kuido i SKAL, Denise de Jongh-Rekwest a organisá via su editorial Request Publishing un tayer di skirbi kuenta pa e grupo di enfoke di adulto. E tayer akí tabata na enkargo di e eskritornan Olga Buckley i Desiree Correa di Aruba.

Basisworkshop verhalen schrijven voor volwassenen

In 2023 komen er meer workshops verhalen schijven waaronder voor jongeren van 15 tot 19 jaar en ook voor crècheleidsters.

Afgelopen weekend werd een basisworkshop verhalen schrijven gehouden voor een groep van 20 personen bij Captain Don’s Habitat. Op verzoek van de Directie Samenleving en Zorg en SKAL heeft Denise de Jongh-Rekwest, via haar uitgeverij Request Publishing, een workshop verhalen schrijven georganiseerd voor de doelgroep volwassenen. De schrijfsters Olga Buckley en Desiree Correa uit Aruba gaven deze basisworkshop.

Met deze basisworkshop hebben de schrijfsters hun best gedaan om de deelnemers te inspireren en te stimuleren door informeren over de nodige tools en meerdere tips te geven hoe een verhaal te schrijven. De enthousiaste cursisten waren heel dankbaar en blij met de mogelijkheid die hen werd gegeven en de moeite die voor hen is gedaan.

Bij de afsluiting mochten alle cursisten een certificaat in ontvangst nemen. In 2023 komen er meer workshops verhalen schijven waaronder voor jongeren van 15 tot 19 jaar en ook voor crècheleidsters. Request Publishing bedankt de Directie Samenleving en Zorg en de SKAL voor het vertrouwen in 2022 en wenst de Bonairiaanse bevolking fijne feestdagen toe en het allerbeste voor 2023.