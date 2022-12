Boneiru i Hulanda ta invertí den modernisashon di nos aeropuerto

Bonaire en Nederland investeren samen in modernisering luchthaven

Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) gaat in samenwerking met Nederland investeren in de luchthaven van Bonaire, om ervoor te zorgen dat deze in de toekomst beter aan internationale veiligheidsstandaarden kan voldoen. Ook wordt de terminal van Bonaire International Airport (BIA) de komende jaren uitgebreid en gemoderniseerd, met oog voor verduurzaming.

Gedeputeerde Hennyson Thielman, minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, BIA-directeur Maarten van der Scheer en Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond (namens Binnenlandse Zaken) hebben woensdag een overeenkomst getekend die de verbetering en uitbreiding van Flamingo Airport een stap dichterbij brengt. Het Rijk is vanuit zijn rol verantwoordelijk om te zorgen voor de veiligheid in Caribisch Nederland. Met de investering kunnen de platformen worden gemoderniseerd, zodat deze beter aansluiten op het veiligheidsniveau dat wordt verwacht door de internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO.

Naast de platformen wordt ook geïnvesteerd in een upgrade van de luchthaven zelf. De uitbreiding en modernisering van de terminal zal extern en via luchthavengelden worden gefinancierd. Hierdoor zal de terminal worden uitgebreid en van meer zelf geproduceerde, duurzame energie worden voorzien. Bonaire wil samen met Nederland er ook voor zorgen dat BIA klaar is voor de duurzame luchtvaart van de toekomst. Bij de herinrichting van de platformen zal er daarom rekening worden gehouden met de komst van elektrische vliegtuigen.

Veilige en duurzame luchtvaart

Bonaire steekt 6,6 miljoen euro in het aanpakken van de platformen. Nederland trekt er 15 miljoen euro voor uit. In totaal is het de bedoeling dat er 50 miljoen euro in de luchthaven wordt geïnvesteerd. “Met deze investeringen kan de luchthaven in de toekomst beter inspelen op internationale veiligheidseisen, dat is belangrijk voor een veilige luchtvaart”, zegt Harbers. “Maar het is ook van belang dat de luchthaven van en voor alle inwoners van Bonaire blijft. Tenslotte ben ik blij dat Bonaire met dit plan wordt voorbereid op de duurzame luchtvaart van de toekomst. Vanwege de korte afstanden en het relatief kleine aantal passagiers op vluchten tussen de eilanden is Caribisch Nederland bij uitstek geschikt voor deze duurzame vorm van vliegen.”

Gedeputeerde Thielman: “Met de uitbreiding van Flamingo Airport willen wij ervoor zorgen dat de passagiersstroom op de luchthaven op een veilige, duurzame en kwalitatief goede manier wordt gerealiseerd. Goede infrastructuur is essentieel voor een toekomstbestendige en duurzame economische ontwikkeling en is het visitekaartje van ons eiland.

“Flamingo Airport wil de toenemende vraag op een veilige, duurzame en kwalitatief goede manier faciliteren, op een wijze die past bij Bonaire”, zegt BIA-directeur Van der Scheer. “Met hulp van de beiden ministeries en het eiland kunnen we dat mogelijk maken. We zijn erg blij met de goede samenwerking en de steun van onze partners. Als de plannen voltooid zijn is de luchthaven klaar voor de toekomst.”