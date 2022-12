Kòntrolnan durante Fuikdag 2023

Wardakosta, Polis i otro outoridatnan lo kontrolá abase di medidanan stipulá

Wardakosta, Polis i otro outoridatnan kompetente lo bai aktua ku man firme riba laman i na nos

kostanan durante Fuikdag 2023. Meta di e kòntròlnan akí ta pa garantisá ku personanan ta

mantené nan mes na e medidanan ku Gobièrnu di Kòrsou a stipulá pa Fuikdag 2023.

Wardakosta ta informá doñonan di botonan di plaser, ‘charterboats’ i seadoo pa tene kuenta ku

e reglanan ku ta bálido pa e dia akí.

Abase di e medidanan, no ta permití benta di alkohol durante Fuikdag, no ta duna pèrmit pa

músika públiko riba vlὸt of pódium, tur boto ku ta partisipá na e evento aparte di nan

‘scheepdocumenten’, mester tin sufisiente vèst di salbabida abordo, esaki konforme e kantidat

permití di pasahero abordo, además artefaktonan apropiá di señal i flùit mester ta na bordo. Lo

tin kòntròl riba tur e rekistonan akí di boto dor di Haven en Veiligheid Inspectie i Wardakosta.

Ademas Servisio di Bombero ta efektúa kontrὸl pa loke ta sendementu di kandela abordo pa

preparashon di BBQ. Despues di 5’ or di atardi no ta permití pa sigui toka muzik i despues di 5’

or di atardi lo bai tin kòntrol severo na bahianan pa evita aglomerashonnan na playa.

No ta permiti e asuntu di hiba i trese hende, ku otro palabra hende ku tin nan propio boto so por

yega Fuikbaai. E medida aki ta nesesario pa motibu ku hendenan ku tuma ‘kabe’i boto’ ta keda

pegá na Fuikbaai sin por yega Caracasbaai mas. Konsekuentemente nan ta purba kana via

tereno privá di Barbara Beach pa yega siudat. Tur esaki unikamente ta kontribuí na mas kaos i

komo tal no ta keda tolerá.

Tur boto ku ta bin di otro pais i bin bishitá Kòrsou ta obligá di pasa imigrashon i Douane pa

‘klaar in’. Wardakosta, Kuerpo Polisial i demas outoridatnan kompetente i enkargá ku

mantenshon di òrdu públiko lo atendé debidamente kontra tur esnan ku no tene nan mes na e

medidanan menshoná.

Outoridatnan ku lo ta presente pa kòntrolá durante Fuikdag i duna asistensha riba e dia akí ta,

Wardakosta, Kuerpo Polisial, Haven en Veiligheid Inspectie, Brandweer, Santa Barbara

Security, Rode Kruis, Fundashon Kuido Ambulance Kòrsou i Citro.

Controles gedurende Fuikdag 2023

De Kustwacht, Politie en andere autoriteiten gaan controles uitvoeren tijdens Fuikdag

De Kustwacht, Politie en andere autoriteiten zullen streng op zee en langs de kustlijnen

controleren gedurende Fuikdag 2023. Het doel van deze controles is om te garanderen dat

personen zich aan de maatregelen houden zoals vastgesteld door de Regering van Curaçao

voor Fuikdag 2023. De Kustwacht verzoekt eigenaren van pleziervaartuigen, ‘charterboats’ en

seadoo’s om rekening te houden met de regels die voor Fuikdag 2023 gelden.

Gebaseerd op de maatregelen, is de verkoop van alcohol niet toegestaan gedurende Fuikdag,

er worden geen toestemmingen gegeven voor het afspelen van muziek op vloten en/of podia.

Alle boten dienen voldoende zwemvesten aan boord te hebben conform het aantal toegestane

passagiers aan boord, alsmede hun scheepsdocumenten. Ook veiligheidsartikelen voor signaal

aangeving en fluiten, moeten aan boord zijn. Er zullen controles zijn op vaartuigen door de

Haven en Veiligheid Inspectie en de Kustwacht. Bovendien zal de Brandweer controles

uitoefenen voor wat betreft het aansteken van vuur aan boord in verband met BBQ. Na 5PM is

het afspelen van muziek niet meer toegestaan. De autoriteiten gaan ook streng controleren op

samenscholingen na 5PM bij baaien en andere locaties op zee.

Het is niet toegestaan om personen op te halen en brengen (liften) om bij Fuikbaai te komen.

Deze maatregel is nodig, omdat personen die meevaren soms bij Fuikbaai achterblijven, zonder

dat ze terug kunnen naar Caracasbaai. Het gevolg is dat deze personen via het privé terrein

van de Barbara Beach gaan lopen om terug bij de stad te komen. Dit alles werkt mee aan nog

meer chaos en als zodanig wordt dus niet getolereerd. Alle boten uit andere landen moeten via

de Immigratie en Douane binnenkomen om in te klaren. De Kustwacht, het Korps Politie en

andere bevoegde autoriteiten belast met de openbare orde, zullen degelijk handelen tegen

diegenen die zich niet aan de genoemde maatregelen houden.

Autoriteiten die aanwezig zijn om te controleren en te assisteren gedurende Fuikdag 2023 zijn;

de Kustwacht, Korps Politie Curaçao, Haven en Veiligheid Inspectie, Brandweer, Santa Barbara

Security, Rode Kruis, Fundashon Kuido Ambulance Curaçao en Citro