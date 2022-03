A KABA INVESTIGASHON RIBA KONTRÒL DI POLIS NA MARNIX COLLEGE

WILLEMSTAD – Landsrecherche Kòrsou a hasi un investigashon amplio pa ku e kòntròl di polis ku a tuma lugá dia 7 di sèptèmber di aña pasá na Marnix College. Landsrecherche Kòrsou a skucha e alumnonan konserní i vários mayornan komo testigu den esaki. Tambe a skucha dosentenan i otro personanan di interes. Despues di interogashon di shete sospechoso, a rònt af e investigashon i entregá esaki na Ministerio Públiko (OM).

E investigashon a demostrá ku un asina yamá “kòntròl riguroso” a tuma lugá den e kamber di direktiva (directiekamer) di Marnix College. A keda establesé ku tres agente polisial a ordená mas ku 25 alumno pa desnudá (parsialmente). OM a establesé ku e base legal pa e “kòntròl riguroso” tabata falta. Pa e motibu aki, e aktuashon di e tres agentenan polisial lo keda presentá na un hues di Korte di Promé Instansia di Kòrsou. E fecha di e seshon no ta konosí ainda.

Un di kuater agente polisial tambe a kontrolá algun alumno sin un base legal. Sinembargo, por kalifiká e kòntròl aki komo ménos impaktante ku e aktuashon di e tres otro agentenan. Pa e motibu aki, Kuerpo Polisial Kòrsou (KPC) lo trata e aktuashon di e agente aki disiplinariamente. Denter di e investigashon ta tin trese otro persona embolbí ku e keda konsiderá komo sospechoso. E investigashon no a demostrá ku nan a hasi nan mes kulpabel na ningun echo kastigabel. Pa e rason aki a seponé nan kasonan.

Asina leu ku tabata posibel, e mayornan i e alumnonan konserní a ser informá di e resultadonan di e

investigashon via di telefòn i por eskrito. Ta duna nan e oportunidat pa haña un splikashon mas detayá. A informá e sospechosonan, direktiva di skol i KPC. Esaki ta un investigashon penal aktivo ku lo keda presentá na Korte, e kobertura di informashon di parti di OM lo ta reservá.

Landsrecherche ta un órgano investigativo independiente ku un tarea speshal. E ta orientá su mes riba persekushon di delitonan kometé dor di funshonarionan (semi)gubernamental. Landsrecherche ta aktua prinsipalmente den e ámbito di kondukta kastigabel ku gravemente ta afektá e integridat di e atministrashon di hustisia i e integridat di e atministrashon públiko.

ONDERZOEK NAAR POLITIECONTROLE OP MARNIXCOLLEGE AFGEROND

WILLEMSTAD – De Landsrecherche Curaçao heeft uitgebreid onderzoek ingesteld naar de politiecontrole van 7 september vorig jaar op het Marnix College. Betrokken leerlingen en enkele ouders zijn daarbij door de Landsrecherche Curaçao als getuigen gehoord. Ook zijn er docenten en overige betrokkenen gehoord.

Na het horen van zeven verdachten is het onderzoek afgerond en ingeleverd bij het Openbaar Ministerie (OM).

Het onderzoek heeft uitgewezen dat er een zogenoemde “grondige controle” heeft plaatsgevonden in de directiekamer van het Marnix College. Daarbij is vast komen te staan dat drie politieagenten aan meer dan 25 leerlingen opdracht hebben gegeven om zich (deels) te ontkleden. Het OM heeft vastgesteld dat de juridische grondslag voor deze “grondige controle” ontbrak. Het handelen van deze drie politieagenten zal daarom aan de rechter van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao worden voorgelegd. De zittingsdatum is nog niet bekend.

Een vierde agent heeft ook zonder juridische grondslag enkele leerlingen onderzocht. Dit onderzoek kan echter als minder ingrijpend worden gekwalificeerd dan het handelen van de drie andere agenten. Het handelen van deze agent zal daarom disciplinair worden afgedaan door het Korps Politie Curaçao. Binnen het onderzoek zijn verder nog drie betrokkenen als verdachten aangemerkt. Het onderzoek heeft echter niet aangetoond dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Daarom zijn hun zaken geseponeerd.

Betrokken ouders en leerlingen zijn voor zover mogelijk telefonisch en schriftelijk over de resultaten van het onderzoek ingelicht. Zij worden in de gelegenheid gesteld om een nadere toelichting te krijgen. De verdachten, het schoolbestuur en KPC zijn ook op de hoogte gebracht. Dit is een lopend strafrechtelijk onderzoek dat aan de rechter zal worden voorgelegd. Dat betekent dat de berichtgeving van het OM terughoudend zal zijn.

De Landsrecherche is een zelfstandige opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich op de

opsporing van door (semi-) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. De Landsrecherche opereert vooral op het terrein van de strafbare gedragingen die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.

