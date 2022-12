Kaya Grandi ta habri e siman akí pa tráfiko

12/21/2022

Aktualmente ta trahando riba e último parti di ‘adorno’ di Kaya Grandi.

E siman akí Kaya Grandi ta habri pa tur tráfiko. No opstante ku ehekushon di e trabou a eksperensiá retraso pa motibu di yobida ekstremo durante e periodo tras di lomba, a pone klenku den e parti mas grandi di e kaya i a renobá e sistema di kloaka i sobrá di e infrastruktura bou di tera. Aktualmente ta trahando riba e último parti di ‘adorno’ di Kaya Grandi. E siman akí por ehèmpel ta pone mata, adorno di Pasku i bola di delimitashon. Den e aña ku ta aserkando ta kontinuá ku e trabou, di manera ku entrega di e promé fase por tuma lugá.

Kaya Grandi deze week open voor verkeer

21 december 2022

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de ‘aankleding’ van de Kaya Grandi.

De Kaya Grandi gaat deze week open voor al het verkeer. Ondanks dat de uitvoering van de werkzaamheden vertraging heeft ondervonden door de extreme regenval in de afgelopen periode, is het grootste deel van de winkelstraat met klinkers bestraat en is de riolering en overige ondergrondse infrastructuur vernieuwd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de ‘aankleding’ van de Kaya Grandi. Zo worden er deze week nog planten, kerstversiering en afzetbollen geplaatst. In het nieuwe jaar worden de werkzaamheden hervat, zodat de oplevering van de eerste fase kan plaatsvinden.