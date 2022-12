Publikashon di nòmber di partido registrá riba lista di kandidato pa elekshon di 15 di mart 2023

12/22/2022

Mester entregá e lista kompleto di kandidato pa tur partido promé ku 30 di yanüari 2023.

E partidonan ku a registrá nan nòmber komo denominashon riba lista di kandidato pa elekshon di 2023 ta konosí. Pa medio di e komunikado pa prensa akí nos ta publiká e lista kompleto komo anekso.

Partidonan polítiko lokal ku bou di un sierto denominashon ke partisipá na elekshon di Konseho Insular, mester laga registrá nan mes bou di e denominashon akí na ofisina elektoral sentral di nos isla. E denominashon akí ta bini parti ariba di e lista di kandidato riba e papel di vota. E registrashon ta keda bálido pa e siguiente elekshonnan, te ora e partido no ta eksistí mas, òf un veredikto di wes a deklar’é komo prohibí, òf pa e último elekshon di Konseho Insular no a entregá un lista di kandidato bálido.

E posibilidat pa agrupashonnan polítiko pa entregá un petishon pa registrá un denominashon pa e próksimo elekshon di Konseho Insular a sera riba djaluna 19 di desèmber 2022. Pa e registrashon akí a manda un karta na tempu pa kada agrupashon pa entregá esaki promé ku e ‘deadline’ stipulá. Mester entregá e lista kompleto di kandidato pa tur partido promé ku 30 di yanüari 2023.

Pa mas informashon tokante esaki bo por akudí na:

Registro Sivil

Kaya Neerlandia 40

+599 715 5314

burgerzaken@bonairegov.com

Publicatie geregistreerde partijnamen op de kandidatenlijst voor de verkiezingen 15 maart 2023

22 december 2022

De complete kandidatenlijsten voor alle partijen dienen uiterlijk 30 januari 2023 te zijn ingeleverd.

De partijen die hun naam als aanduiding op de kandidatenlijst hebben geregistreerd voor de verkiezingen van 2023 zijn bekend. Middels dit persbericht wordt de volledige lijst als bijlage gepubliceerd.

Lokale politieke partijen die onder een bepaalde aanduiding willen deelnemen aan eilandsraadsverkiezingen, dienen zich onder deze aanduiding tet laten registreren bij het centraal stembureau van het eiland. Deze aanduiding komt bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet te staan. De registratie blijft geldig voor de navolgende verkiezingen, totdat de partij niet meer bestaat, bij rechterlijke uitspraak verboden is verklaard of voor de laatstgehouden eilandsraadverkiezing geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.

De mogelijkheid voor politieke groeperingen om een verzoek in te dienen om een aanduiding te registreren voor de komende eilandsraadverkiezing is gesloten op maandag 19 december 2022. Voor deze registratie is elke groepering tijdig aangeschreven deze voor de gestelde deadline in te dienen. De complete kandidatenlijsten voor alle partijen dienen uiterlijk 30 januari 2023 te zijn ingeleverd.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij:

Burgerzaken

Kaya Neerlandia 40

+599 715 5314

burgerzaken@bonairegov.com

22 december 2022