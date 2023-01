(Potert i Video) Awe tabata entiero di Michelle (36), Rinold (35) i yu muhe Rinaigela (7) ku a fayese den un aksidente di trafiko ku a tuma na Hulanda

De familie is intens verdrietig over het grote verlies. “Iedereen is verscheurd van verdriet. Het is erg intens. Familie zoekt elkaar nu op in deze zware tijd.” Ook familieleden uit Curaรงao zijn overgekomen van het eiland. Mulder haalde woensdag de ouders van Rinold op van het vliegveld. Ze waren uit Curaรงao overgekomen. “De moeder was natuurlijk heel verdrietig, maar toen ze hoorde over hetย ingezamelde geldย was er toch een kleine glimlach.”