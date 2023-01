Fake News: Minister Charles Cooper Atrobe kontrinkantenan politiko ku no tin nada di hasi, ku no ta sinta fabrika notisianan falsu

Atrobe kontrinkantenan politiko ku no tin nada di hasi, ku no ta sinta fabrika notisianan falsu (FAKE NEWS).

Minister no por nonbra niun hende den FKP ni den niun otro instansia. Ta pesei bo tin un direktor i riba e direktor bo tin un Raad van Toezicht. Ta nan ei por nombra. Un minister no tin e outoridat pa nombra niun consultant den un Stichting, ni den un NV. Ami no ta ni puntra pa bini ku prueba, pasobra NO tin prueba i no por tin tampoko.