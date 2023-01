MINISTERIO KONSERNÍ ASUNTUNAN GENERAL I PROMÉ MINISTER PRINSESA AMALIA TA BISHITÁ I SERA KONOSÍ KU KÒRSOU PA PROMÉ BIAHA

Willemstad – Su Mahestat Rei, Su Mahestat Reina Maxima i su Altesa Real Prinsesa Amalia van Oranje ta yega Kòrsou djarason 1 di febrüari pròksimo. E komitiva Real ta yega ku barku. Nan ta nabega di Aruba pa Kòrsou riba ‘stationschip Zr. Ms. Holland’ i ta kompañá pa señora Van Huffelen, sekretario di estado enkargá ku asuntunan di Relashonnan den Reino i Digitalisashon. E parti públiko di e bishta ta inisiá riba djaweps 2 di febrüari i ta terminá djabièrne 3 di febrüari. Lokual ta sentral durante e bishita aki ta enkuentronan i sera konosí ku habitantenan di Kòrsou. Kultura, naturalesa, pasado kolonial, deporte tambe esfuersonan di Defensa lo ser tratá.

Na bordo di e barku lo hiba un kombersashon tokante trabounan di Defensa den teritorio di Karibe, sigí pa un rekorido riba e barku i algun demostrashon. Ministerio di Defensa tin un kantidat di base den parti Karibense di Reino Hulandes i ta protehá e teritorio. Defensa ta partisipá den e lucha kontra transporte di droga, asistí den akshonnan di reskate riba laman i duna ouksilio na momento di orkan. Na yegada den Bahía di Santa Anna Gobernador Lucille George-Wout, Promé Minister Gilmar Pisas i Presidente di Parlamento Charetti America-Francisca lo saluda e komitiva Real.

Djaweps 2 di februari e bishita ta kuminsá kaminda ta kologá un kandal na “Punda Love Hart”. Despues ta sigi un paseo riba brùg di Ponton pa Brionplein. Na Brionplein Rei ta los e tiru pa duna inisio na inskripshon p’e Weganan di Rei (Koningsspelen). Muchanan di skolnan di fundeshi ta partisipa na e Weganan di Rei riba Brionplein. Despues e komitiva ta bishitá bario di Otrobanda kaminda nan lo kombersa ku habitantenan i artista i wak presentashonnan musikal. Merdía lo tin un lùnch ku outoridatnan di Kòrsou na Palasio di Gobernador.

Tra’i merdia e komitiva Real ta bishitá Punda i Scharloo. Na Punda Rei ta traha un moneda pa marka 25 aña ku Willemstad ta rekonosè pa UNESCO komo un Siudat di Patrimonio Mundial. Tambe famia Real ta fèrf un Chichi. Chichi ta un eskultura típiko di Kòrsou ku ta simbolisá e ruman muhé mayó ku ta karga sierto responsabilidatnan den su famia. Despues ta sigi un kaminata den bario di Scharloo ku arte di kaya, músika i proyektonan deportivo pa hobennan. E ronda ta kaba na Brùg Prinsesa Amalia, unda e komitiva Real por skucha e wals nobo ‘Wals Amalia’ komponé spesialmente pa e prinsesa.

Djaweps anochi tin un sena na Katedral de Sumpiña den kompanía di bintíun Yu di Kòrsou kende nan ta nifiká hopi pa e komunidat. E kantidat di invitado ta simbuló di e 21 aña di bida matrimonial ku Pareha Real ta selebrá riba e fecha ei.

Parti mainta riba djabièrne 3 di febrüari e komitiva Real ta bai Lanthùis Kenepa pa bishitá e eks plantashi kaminda Tula den 1795 a kuminsá ku e rebelion di katibu. Nan por mira un presentashon tokante e rebelion i ta papia ku desendientenan di personanan esklavisá. Despues ta sigi un bishita na Hòfi Mango, un eks plantashi di kaña pa traha suku ku awor ta un parke di naturalesa unda entre otro ta duna lès pa bira hofenir.

Parti mèrdia Rei, Reina Máxima i Prinsesa Amalia van Oranje ta presensiá na playa Cas Abao un presentashon di Sea Turtle Conservation i Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) ku ta trata areanan marítimo protehá i preservashon di e populashon di turtuga.

Pa sera e bishita Real na Kòrsou e komitiva ta asistí na un anochi di Konsierto Musikal di Tumba ku presentashonnan karnavalesko riba Brionplein. E konsierto ta ser organisá na honor di defuntu Rei di Tumba Boy Dap.

GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT EERSTE KENNISMAKINGSBEZOEK PRINSES AMALIA AAN CURAÇAO

Willemstad – Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje komen op woensdag 1 februari a.s. aan op Curaçao. Het Koninklijk gezelschap komt per schip. Zij varen mee van Aruba naar Curaçao op stationsschip Zr. Ms. Holland en worden begeleid door staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Het publieke gedeelte van het bezoek start op donderdag 2 februari en eindigt op vrijdag 3 februari. Centraal tijdens deze bezoek staat kennismaking en ontmoetingen met inwoners. Cultuur, natuur, koloniaal verleden, sport en de inzet van defensie komen dan ook aan bod.

Aan boord van het stationsschip vindt een gesprek plaats over de inzet van Defensie in de Caribisch gebied, gevolgd door een rondleiding over het schip en demonstraties. Het ministerie van Defensie heeft een aantal bases in het Caribisch deel van het Koninkrijk en beschermt het grondgebied. Ook zet Defensie zich in tegen drugstransporten, ondersteunt bij reddingsacties op zee en biedt noodhulp bij orkanen. Bij hun aankomst in de St. Annabaai, Willemstad zal Gouverneur Lucille George-Wout, minister-president Gilmar Pisas en de Voorzitter van de Staten Charetti America-Francisca het gezelschap begroeten.

Op donderdag 2 februari start het bezoek met het hangen van een slotje aan het Punda Love Hart’ Daarna volgt een wandeling over de Pontjesbrug naar het Brionplein, waar de Koning het startschot geeft voor de inschrijving van de Koningsspelen. Kinderen van het funderend onderwijs (basisschool) doen mee aan sportwedstrijden op het plein. Aansluitend bezoekt het gezelschap de wijk Otrobanda, waar zij onderweg spreken met bewoners, kunstenaars en muzikale optredens bekijken. Aansluitend vindt een lunch plaats met Curaçaose autoriteiten in het Gouvernementspaleis.

In de middag bezoekt het Koninklijk gezelschap de wijken Punda en Scharloo. In Punda slaat de Koning een munt ter markering van 25 jaar Willemstad als UNESCO Werelderfgoed-stad. Ook ‘beschilderen’ zij een Chichi, een typisch Curaçaose sculptuur die de verantwoordelijke oudere zus in het gezin symboliseert. Vervolgens lopen zij door de wijk Scharloo, met straatkunst, muziek en sportprojecten voor jongeren. De rondgang eindigt op de Prinses Amaliabrug, waar het gezelschap luistert naar de nieuw voor de prinses gecomponeerde Wals Amalia.

In de avond vindt een diner plaats bij de Kathedraal van Doornen, met éénentwintig Curaçaoënaars die veel betekenen voor de maatschappij. Het aantal gasten staat symbool voor het 21-jarig huwelijk van het Koninklijk Paar die dag.

Op vrijdag 3 februari in de ochtend bezoekt het Koninklijk gezelschap het Landhuis Knip bij de voormalige plantage waar Tula in 1795 de slavenopstand startte. Zij bekijken een voorstelling over de opstand en spreken met nazaten van tot slaaf gemaakten. Aansluitend brengt het gezelschap een bezoek aan Hofi Mango, een voormalige suikerplantage dat nu een natuurpark is, waar onder meer een hoveniersopleiding is opgezet.

‘s Middags wonen de Koning, Koningin Máxima en de Prinses van Oranje op het strand van Cas Abao een presentatie bij van de Sea Turtle Conservation en Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) over beschermde zeegebieden en het behoud van de schildpaddenpopulatie.

Ter afsluiting van het bezoek aan Curaçao woont het gezelschap in de avond een ‘Tumba Muziekconcert’ bij met carnavalsoptredens op het Brionplein. Deze wordt georganiseerd ter ere van wijlen Boy Dap, die als de koning van de Tumba wordt beschouwd.