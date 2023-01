KONSULTA DI E KUATER PAISNAN DEN REINO RIBA AKUERDONAN MUTUO / LANDEN BEREIKEN HOOFDLIJNENAKKOORD NA VIERLANDENOVERLEG

MINISTERIO KONSERNÍ ASUNTUNAN GENERAL I PROMÉ MINISTER KONSULTA DI E KUATER PAISNAN DEN REINO RIBA AKUERDONAN MUTUO

WILLEMSTAD – E kuater paisnan den Reino a yega na un “Hoofdlijnenakkoord”.

Durante di e último dos dianan ku a pasa tabatin diskushonnan konstruktivo riba kon e paisnan den Reino ke sigui traha huntu den Reino. E paisnan ke traha a base di un kolaborashon riba igualdat, apropiashon i konfiansa mutuo. Esaki lo kuadra ku e manera kon kada país ta mira un futuro komun. Un kolaborashon ku tin di kondusí na implementashon di reformanan ku ta kontribuí na resilensia i un desaroyo sostenibel di e paisnan.

E posishon di e kuater paisnan den Reino a keda kompartí den un ambiente ámeno.

Esaki a demostrá un biaha mas e importancia di e reformanan establesí den e paketenan di país (landenpakket). E propósito di e kombersashonnan aki tabata pa logra akuerdonan nobo riba e forma ku lo bai organisá e koperashon den e implementashon di e paketenan di país.

A logra pa yega na un “Hoofdlijnenakkoord” riba un areglo mutuo. E regulashon aki lo remplasá e propuesta di konsenso di e lei di Reino COHO (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling). E lei di Reino COHO ya a keda presentá den Parlamento i “Tweede Kamer” i a risibí un respuesta krítiko riba esaki.

Aruba, Sint Maarten i Kòrsou a tuma e inisiativa i a presentá un propuesta nobo ku a keda diskutí durante di e último dos dianan aki. Ophetivo tabata pa yega na un akuerdo mutuo den kual entre otro ta establesé akuerdonan riba e método di traha, e método di raportá, e apoyo di parti Hulanda i e durashon di e akuerdo. I e fórmula akí lo krea siguridat pa ku e relashonan di igualdat den Reino.

Durante di e último dos dianan a traha tensamente pa realisá e akuerdonan akí. E akuerdonan lo keda deskribí mas detayá pa e ekípo profeshonal den futuro próksimo. Ta spera ku lo firma un akuerdo final mutuamente na prinsipio di luna di mart 2023.

E kuater paisnan den Reino a akordá tambe ku e konsultanan, riba e fiansanan ku Hulanda a hasi durante di e temporada di COVID i ku lo vense dia 10 di òktober 2023, lo inisiá den luna di febrüari 2023.

Ademas a diskutí riba e asuntunan pendiente ku ta enserá e prosidimento di solushon riba asuntunan di kontroversia (geschillenregeling). E paisnan lo spera riba e deliberashonnan di Parlamento i “Tweede Kamer” riba esaki.

A diskutí tambe riba e tema di défisit demokrátiko. Den kuadro di esaki e paisnan a akordá pa organisá un konferensia di Reino.

GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT LANDEN BEREIKEN HOOFDLIJNENAKKOORD NA VIERLANDENOVERLEG

WILLEMSTAD – De afgelopen twee dagen hebben we constructief overlegd over de manier waarop we met elkaar willen samenwerken in het Koninkrijk. Een samenwerking die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, eigenaarschap en wederzijds vertrouwen. En die past bij de manier waarop we naar onze gezamenlijke toekomst kijken. Een samenwerking, die moet leiden tot het doorvoeren van hervormingen die bijdragen aan de weerbaarheid en duurzame ontwikkeling van de Landen.

De standpunten van de vier landen in het Koninkrijk zijn in een open sfeer met elkaar gedeeld. Hierin is nogmaals het belang van de hervormingen zoals vastgelegd in de Landspakketten bevestigd. Deze gesprekken hadden tot doel nadere afspraken te maken over de wijze waarop we de samenwerking bij de uitvoering van de Landspakketten met elkaar gaan regelen.

Het is gelukt om een Hoofdlijnenakkoord te bereiken over een onderlinge regeling. Deze regeling komt in de plaats van de in voorgestelde consensus Rijkswet COHO (Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling). Deze Rijkswet is ingediend bij de Staten en de Tweede Kamer en daar is kritisch op gereageerd. Aruba, Curaçao en Sint-Maarten hebben het initiatief genomen en zijn met een voorstel gekomen die de afgelopen twee dagen is besproken. Doel was te komen tot een onderlinge regeling, waarin onder meer afspraken over de werkwijze, de manier van rapporteren, de ondersteuning door Nederland en de duur van de regeling worden vastgelegd. En dat recht doet aan de gelijkwaardige verhoudingen binnen het Koninkrijk.

De afgelopen twee dagen is hard gewerkt om de afspraken verder concreet te maken. De afspraken worden de komende tijd door onze ambtelijke teams nader uitgewerkt. De verwachting is dat er begin maart 2023 een definitieve onderlinge regeling wordt ondertekend.

De vier landen hebben afgesproken dat in februari 2023 het overleg wordt opgestart over de per 10 oktober 2023 aflopende leningen van de Landen bij Nederland die zijn verstrekt gedurende de Coronacrisis.

Daarnaast is gesproken over de stand van zaken ten aanzien van de geschillenregeling. De Landen wachten de standpunten van de Staten en Tweede Kamer af. Ook is het thema democratisch tekort en een mogelijk vervolg op de uitvoering van de motie Van Raak besproken. In dit kader hebben de landen afgesproken een Koninkrijksconferentie te organiseren.