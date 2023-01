Promé Minister Pisas ta debe Kòrsou kontesta ofer di Refineria!

Refineria di Kòrsou ta un di e potensial pilarnan ekonómiko mas importante di nos pais. Yega na un partner stratégiko ta e meta pa tur Gobièrnu for di aña 2013, kuminsando for di Gabinete Asjes te ku Gabinete Pisas 2. Tur gabinete promé ku Gabinete Pisas 2 ku regularidat a duna informashon tantu na Parlamento komo na nos komunidat.

Pa e motibu aki frakshon di PAR a pidi un reunion urgente, ku e intenshon pa haña klaridat serka Promé Minister Pisas, spesialmente despues di a tende informashonnan basta fèrfelu rondó di e proseso pa yega na un operador di refineria. Djaluna último promé minister a presentá den Parlamento pa asina responsabilisá su mes polítikamente pa e desishon pa kontinuá ku e kompania CPR despues di diferente kaso di froude liga na partnernan di CPR.

Frakshon di PAR a tuma nota na inisio di e reunion aki di tur tipo di akshon di partidonan di koalishon pa posponé i asta para e reunion. Esaki ta sumamente lamentabel, teniendo kuenta ku ta hustamente e frakshonnan di MFK ta esun ku den oposishon tabata eksigí pa haña informashon i asta a entrega un moshon di deskonfiansa totalmente for di òrdu kontra promé minister Rhuggenaath. Ademas tin diferente grupo, banda di parlamento, ku ke tende promé minister duna informashon.

Frakshon di PAR durante di e reunion a ekspresá diferente preokupashon, entre otro:

A skohe CPR komo preferred bidder sin hasi Due Diligence riba su akshonista prinsipal;

E akshonista prinsipal seguidamente a bandoná CPR;

Dos partner di CPR seguidamente a falsifiká dokumento i Gobièrnu/RDK no a entregá keho;

E krudo ku a yega Kòrsou den ougùstùs 2022, ku despues di 4 luna ainda ta den tankinan di CRU, no tin e papelnan legal nesesario. Manchando Kòrsou su nòmber internashonalmente.

Den mira di e preokupashonnan aki ta imposibel ku promé minister no ta aklará su desishon pa kontinuá ku CPR, pa parlamento, pero tambe komunidat di Kòrsou. Despues di un kantidat grandi di pregunta, e reunion a keda di skòrs, pa motibu ku promé minister Pisas no por a kontestá tur e preguntanan di Parlamento. Frakshon di PAR ta spera ku mas pronto ku ta posibel, sr. Pisas por finalisá e kontestanan i parlamento por kontinuá e reunion aki, na bienestar di un i tur. Non disclosure ta importante, pero e no ta enserá un kapa pa tapa kos robes pa parlamento i pa komunidat.