Gritu pa Gobièrnu atendé pobresa kresiente awor!

Willemstad, 13 di yüli 2022

Partido Inovashon Nashonal (PIN) ta pidi atenshon urgente di Kabinete Pisas pa e enpobresementu alarmante di nos pueblo. Tin hopi diskushon riba salario di direktornan di entidatnan públiko. Esaki sin pone e pregunta aki den e konteksto sosial i ekonómiko real di Kòrsou.

Ekonomia ta dependé di tur trahadó i tur trahadó tin derechi di un kompensashon hustu. Salarionan den país mester ta den balansa ku lokual nos ta produsí huntu komo país i tambe den un relashon hustu ku otro. Na momento ku aseptá e kompensashon di Promé Minister, mas o menos NAF. 15.000 bruto pa luna, komo norma na kua ta midi salario di direktornan di entidatnan públiko, ku ta varia entre NAF. 20,000 pa NAF. 35.000 bruto pa luna, mester aseptá e komo norma pa balansá tambe e salario mínimo di NAF. 1666,78 pa luna, trahando 40 ora pa siman. No lubidá ku salario mínimo ku ta lokual un gran parti di pueblo di Kòrsou ta gana. Siendo ku e mínimo pa eksistensia segun CBS ta NAF. 1.976,00 bruto pa luna pa un mama ku dos yu!

Dikón un salario mínimo hustu no ta parti di e diskushon? Dikón otro entradanan ekstremadamente haltu pagá for di fondonan públiko manera gastunan mediko no ta den diskushon? Ademas mester tene kuenta ku a konsekuensia di Covid-19 desempleo ta alarmante ku 19, 1 porshento. Bou di hobennan hasta 42, 2 porshento ta sin trabou. Anto bo no mester ta ekonomista pa sa ku preis di kuminda i kombustibel, kemen di tur tur produkto, a sigui subi bárbaramente awor ku tin guera na Ukraina.

Kompanianan di gobièrnu tin ku sirbi interés general ku e produktonan i servisionan ku nos a konfia nan ku ne, por ehempel awa, koriente, kombustibel, tráfiko i transporte den haf i na aeropuerto, kasnan di pueblo, ets.. Nan no tei ta traha plaka i kompetí ku otro. E kompanianan aki mester ta dirigí riba desaroyo di país. P’esei e diskushon rondó di e salario di e direktornan di kompanianan di pueblo mester keda mará, na promé lugá na kriterionan ku nos ta pone pa desaroyo soshal-ekonomiko di nos komunidat i na di dos lugá na e diferente kategorianan di entrada den país. E kompanianan aki tin tur posibilidat pa desaroyá, invertí i kontribuí na desaroyo i kresementu ekonómiko. Gobièrnu mester duna direkshon i sinta huntu ku e kompanianan aki i bini ku un maneho integral pa desaroyo ekonómiko. Tur minister ku tin N.V. bou di nan mester pone kabes huntu, nos no por keda traha den isolashon. Mester uni forsa i invertí i desaroyá pa logra kresementu ekonómiko pa por paga enseñansa na nivel pa pueblo, finansiá akseso na servisionan di salú, infrastruktura, ets., pa por garantisa un nivel di bida ku nos ké i ta meresé.

Nos mester ta konsiente ku e reformanan den Landspakket ta trese mas pobresa ainda. Mester di desaroyo, invershon i akshon rápido di Kabinete Pisas i e aparato gubernamental pa kontrarestá e situashon ekonómiko penibel i e pobresa kresiente.

PIN ta bolbe alertá pa e situashon volátil di pobresa bou di hopi hende i ku por bin skarsedat di kuminda. Nos mester soru pa nos mes kuminda dor di invertí den agrikultura i sektornan ekonómiko nobo, manera Kanabis medisinal i e-gaming.

PIN ta pidi parlamento pa eksigí di gobièrnu pa:

guiá un dialogo nashonal den kuá ta definí nos metanan komun i nos propio pakete di reforma sosial i ekonómiko. den un dialogo nashonal definí bon kla e maneho di nos entidatnan públiko, i den dje e ròl di kada un ku metanan konkreto, esta ‘smart goals’ i tambe na kua prestashon ta tene direktor di kada kompania. e kumbre aki por tuma lugá den ougustus 2022 i e mester ta inklusivo pa tur grupo na Kòrsou!