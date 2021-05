Pasonan signifikante pa rekuperá ekonomia Boneiru / Belangrijke stappen voor herstel economie Bonaire

Pasonan signifikante pa rekuperá ekonomia Boneiru



Kralendijk – Entidat Públiko Boneiru ta premirá desaroyonan positivo pa nos ekonomia. Esaki despues di kòmbersashonnan intensivo ku Ministerio di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte (VWS), ku e resultado ku Boneiru a bai kódigo hel bèk despues di kasi 5 luna.

A tuma e desishon aki pasobra ta parse ku awor akí Boneiru tin e kasonan di corona bou di kontròl. Por mira un bahada signifikante den e kasonan aktivo. Un otro faktor positivo ta ku Boneiru ta un di e islanan den region ku un porsentahe haltu di persona ku a pasa nan promé angua kontra corona; Ya kaba 71,5% di nos habitantenan di 18 aña bai ariba a pasa e promé angua i 38% ya kaba a pasa nan di dos angua kontra corona.

E esfuersonan di Entidat Públiko Boneiru durante e último lunanan den vários kòmbersashon ku Ministerio di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte (VWS) a duna algun resultado positivo siman pasá. Kompanianan di aviashon merikano no kier a kuminsá ku buelo pa Boneiru, pasobra e maneho pa por drenta nos isla konforme e areglo ministerial tabata muchu kompliká i nan sistema di salubridat públiko no por a garantisá ku biaheronan por a disponé di e resultado di un tèst di NAAT/PCR òf e tèst antígeno promé ku salida di nan buelo. Durante un debate di Tweede Kamer dia 28 di aprel i komo resultado di kòmbersashonnan intensivo ku Ministerio di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte, a entregá un amienda pa hasi posibel ku por hasi e tèst antígeno na yegada tambe. Un mayoria den Tweede Kamer a sostené e amienda. E ekspektativa ta ku pa mas tardá 1 di yüni esaki por bini na vigor.

E desishon aki lo trese desaroyonan sumamente positivo pa sektor di turismo i pa e motibu aki pa nos ekonomia en general i pa empleo. For di yüni kompanianan di aviashon merikano por kuminsá ku buelo pa Boneiru atrobe. Tantu Delta Air Lines komo American Airlines entretantu a anunsiá ku for di 5 di yüni nan ta kuminsá bula pa Boneiru atrobe.

Pero tin mas bon notisia: dia 11 di mei último e ministernan di Salubridat Públiko, Bienestar i Deporte, di Hustisia i Siguridat i di Asuntunan Interno i Relashonnan den Reino a laga e státùs di Boneiru komo área di riesgo haltu kaduká i entretantu e kódigo hel ta konta pa Boneiru. Pa e motibu aki ta spera un oumento di biaheronan ku ta bini ku KLM òf TUI for di Oropa. Durante kódigo oraño, ku dia 15 di desèmber Hulanda a anunsiá pa deskurashá biahamentu en general, aerolinianan i agensianan di biahe no por ofresé pakete di biahe. Banda di esei pasaheronan no por a sera un seguro di biahe ku ta kubri Covid. Konsekuensia di esaki tabata ku e kantidat di biahero for di Oropa ku tabata yega nos isla a baha konsiderablemente. Biaheronan ku for di 19 di mei ta bula bèk pa Hulanda no tin mester di laga hasi un tèst di NAAT/PCR i/òf tèst antígeno mas. E konseho di karentena tambe ta vense pa nan i esaki ta hasi ku ta hopi mas atraktivo i kumbiniente pa bula pa Boneiru ku fakansi. Por lo pronto Boneiru ta eksigí sí un resultado negativo di e tèst di NAAT/PCR i/òf tèst antígeno di pasaheronan na yegada na nos isla ora nan ta bini for di un área di riesgo haltu, manera Hulanda i Merka. Entretantu tin kòmbersashonnan ta tuma lugá pa den futuro serkano hasi eksepshon pa hendenan ku ta kompletamente bakuná.

“Di parti di Tourism Corporation Bonaire (TCB) nos ta sumamente kontentu ku e notisia di kódigo hel. TCB por sigui pusha mas awor ku kampañanan di merkadeo no solamente pa e merkado Oropeo pero tambe pa e merkado Merikano. Ya pa luna di mei i yüni TCB lo risibí diferente prensa di afó ku lo bishitá Boneiru i ku lo sòru pa mas eksposishon di nos isla”, segun Marjolein Oleana – Business Manager TCB.

E sektor di turismo, ku gobièrnu di Boneiru durante henter e periodo di Covid ta tene kontakto intensivo kuné, ta sumamente entusiasmá tokante e perspektiva pa despues di mas ku 15 luna por bolbe risibí turista merikano atrobe.

Belangrijke stappen voor herstel economie Bonaire

Kralendijk – Het Bonairiaanse eilandbestuur voorziet positieve ontwikkelingen voor onze economie. Dit na intensieve gesprekken met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport VWS. Resultaat hiervan is dat Bonaire na 5 maanden naar reisadvies code geel is gegaan.

Dit kan omdat Bonaire momenteel de gevallen van Covid-19 onder controle lijkt te hebben. Er is ook een aanmerkelijke verlaging te zien van de actieve besmettingen. Een andere positieve factor is dat Bonaire één van de eilanden in de regio is met een hoog percentage personen die tegen het coronavirus is gevaccineerd. 71 % van de inwoners van 18 jaar en ouder hebben de eerste prik en 38% hebben de tweede coronaprik al gekregen.

De inspanningen van het Bonairiaanse eilandbestuur over de afgelopen maanden dat steeds in gesprekken was met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft positieve resultaten opgeleverd. Eerder wilden vliegtuigmaatschappijen uit de Verenigde Staten de vluchten naar Bonaire niet opstarten omdat het inreisbeleid volgens de ministeriele regeling te complex was. De Amerikaanse publieke gezondheidssysteem kon niet garanderen dat reizigers voor vertrek over het resultaat van een NAAT/PCR – of antigeentest konden beschikken. Resultaat van de intensieve gesprekken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is dat tijdens een debat in de Tweede Kamer op 28 april een amendement is ingediend om de afname van de Antigeen test ook bij aankomst mogelijk te maken. Het amendement werd door de meerderheid in de Tweede Kamer gesteund en naar verwachting kan dit uiterlijk 1 juni in werking treden.

Dit besluit brengt uiterst positieve ontwikkelingen met zich mee voor de toerismesector en daardoor voor onze algemene economie en de werkgelegenheid. Vanaf juni kunnen de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen weer naar Bonaire vliegen. Zowel Delta Air Lines als American Airlines hebben inmiddels aangekondigd vanaf 5 juni weer op Bonaire te gaan vliegen.

Daarnaast heeft de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de status van Bonaire als hoogrisicogebied laten vervallen. Vanaf 19 mei geld reisadvies code geel voor Bonaire. Hierdoor wordt een toename verwacht van reizigers die met de KLM of TUI uit Europa komen. Tijdens kleurcode oranje, welke door Nederland op 15 december 2020 werd aangekondigd om het reizen in het algemeen te ontmoedigen, konden luchtvaartmaatschappijen en touroperators geen pakketreizen aanbieden. Bovendien konden passagiers geen reisverzekering afsluiten met Covid-dekking. Het gevolg hiervan was dat het aantal reizigers dat uit Europa naar ons eiland kwam drastisch is gedaald. Reizigers die nu terugvliegen naar Nederland hoeven geen NAAT/PCR-test en/of antigeentest meer te laten afnemen. Ook vervalt voor hen het quarantaine advies en dit maakt het een stuk aantrekkelijker en voordeliger om naar Bonaire te vliegen met vakantie. Bonaire eist vooralsnog wel een negatief resultaat van de NAAT/PCR-test en/of de antigeentest bij aankomst van passagiers op ons eiland als zij uit een hoogrisicogebied komen, zoals Nederland en USA. Er zijn besprekingen gaande om in de nabije toekomst uitzonderingen te kunnen maken voor volledig gevaccineerden.

“Tourism Corporation Bonaire (TCB) is erg blij met het nieuws van kleurcode geel. We kunnen weer doorgaan met marketingcampagnes, niet alleen op de Europese markt maar nu ook op de Amerikaanse markt. In de komende maanden mei en juni zullen verschillende influencers Bonaire bezoeken, waardoor ons eiland in de schijnwerpers wordt gezet”, volgens Marjolein Oleana – Business Manager TCB.

De toerismesector, waar het eilandbestuur gedurende de gehele Covid-periode intensief contact mee onderhoudt, is bijzonder enthousiast over het vooruitzicht om na meer dan 15 maanden weer Amerikaanse toeristen te mogen ontvangen.

