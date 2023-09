Konsehal Daisy Coffie di Frakshon di M21:

Diputado Thielman ta kometé violashon serio di lei

Thielman tin ku tene honor na su mes

Kralendijk, 9 di sèptèmber 2023 – Étika den polítika ta determinante pa fortifiká e konfiansa ku miembronan den Konseho Insular den representashon di pueblo boneriano mester tin den e mandatarionan ku nan ta nombra komo diputado. Ora e konfiansa ei haña un sla ta un regla no-skirbí ku esun ku a kousa e deskonfiansa ta tene honor na su mes i no ta laga Konseho Insular ekspresá esaki den un moshon. Diputado Hennyson Thielman a reta Konseho Insular pa tin konfiansa den dje, pasobra e akusashon ku e kompania Hype Event Planner lo ta operando un edifisio pa tene evento ku no ta disponé di un pèrmit di konstrukshon, ta un insinuashon sin base ku e meta pa hiba un polítika bou di nivel. E diputado a sostené su ponensia asta indikando ku el a para tur aktividat di e kompania ku por krea òf aparentá di krea konflikto di interes pa su persona den funshon di diputado. Pa duna e prueba ku Konseho Insular por konfia den su integridat, el a pidi gezaghèber, komo protektor di bon gobernashon i integridat di gobernashon, pa hasi un investigashon riba e kompania Hype Event Planner. Den kaso di diputado Thielman su integridat ta dòbel pisá ya ku e ta diputado tantu di e direktorado ku ta duna pèrmit, esta Planifikashon di Desaroyo, komo di e direktorado ku ta kontrolá balides di pèrmit, esta Supervishon i Mantenshon di Lei. Resultado di e investigashon di parti di gezaghèber ta poné den un karta fechá 5 di sèptèmber 2023 i esaki ta konfirmá ku e kompania, Hype Event Planners no tin pèrmit di konstrukshon, pero sí un pèrmit di tene evento. Por sierto diputado Thielman den e reunion di Konseho Insular di 11 di yüli 2023 ta referí vários bes na “nos kompania”. E kestion pues ku a tene un evento den un edifisio sin pèrmit di konstrukshon a keda konfirmá pa gezaghèber a base di un investigashon.

Konsientemente

Diputado Thielman a krea konfushon i un impreshon robes serka tantu Konseho Insular komo pueblo di Boneiru, pa medio di tira blòf i urgi gezaghèber pa laga hasi investigashon riba státùs di nan pèrmitnan, miéntras ku diputado tabata bon na altura ku nan kompania no tin un pèrmit di konstrukshon na e sitio menshoná. Konstruí sin pèrmit ta un akto ku ta kontra lei. E eksigensia pa pèrmit ta preskribí pa lei i ta ankrá den Ordenansa di Konstrukshon Boneiru, den e Dekreto di Konstrukshon BES i tambe den Plan di Desaroyo Teritorial Boneiru. Ta trata di leinan vigente. Pa medio di traha sin pèrmit di konstrukshon, e kompania konsientemente a falta ku lei.

Konflikto serio di interes

Faltando ku lei den su funshon komo mandatario, diputado Thielman ta tacha su propio integridat, integridat di e aparato gubernamental di Boneiru i imágen di henter pueblo boneriano. I si mira funshon di e diputado, esta tantu enkargá ku dunamentu di pèrmit komo kontroladó di pèrmit, e konklushon ku evidensia ta ku aki tin konflikto serio di interes i asta ta konfirmá un di e konklushonnan di e rapòrt di ‘Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving – VTH’ ku a mustra ku hopi aktividat ta tuma lugá sin e pèrmitnan nesesario i ku ta despues ta legalisá esakinan otorgando e pèrmitnan rekerí. Tambe e rapòrt a indiká ku no ta trata aki di insidente pero un sistema struktural.

Mal uso di poder

E koko a kibra den kara di e diputado i e kestion akí no por bai drumi ni por hink’é den lachi di olvido. A tacha sin mas e konfiansa den e diputado. E ta un asuntu serio? E kontesta ta “si”, pasobra akí ta trata di violashon di nos reglanan ku konosementu di e diputado. Pues klaramente ta mal uso di poder di e mandatario. Ademas e ta violashon -ku saber di e diputado- di prinsipionan di bon gobernashon, entre kua e prinsipio di legalidat i e prinsipio di trato igual. E diputado en kestion no por ni pensa di keda ketu i kere ku e asuntu akí ta pasa bai. E tin ku aktua i un manera di aktua ta pa pidi públikamente diskulpa i tene honor na su mes. Si e mes no aktua e ora ei Konseho Insular ku a nombra e diputado lo mester evaluá i konsiderá si e diputado por sigui gosa di konfiansa di Konseho Insular. Si esaki tambe pasa bai, mas argumento ta riba mesa pa primeramente komunidat pèrdè e krenchi di konfiansa den polítika i gobernashon di nos isla i lo ta más kuminda pa Hulanda haña pa hustifiká un intervenshon. Sigur riba e kestion akí, kaminda ya kaba e rapòrt di VTH a duna komo rekomendashon pa pone dunamentu di pèrmit i supervishon di pèrmit bou di un ofisina hulandes.

Étika polítiko

Ta e akumulashon di tantísimo aktonan di mal gobernashon, di falta di integridat gubernamental i di falta di konfiansa ta forma e base pa kita aun mas outonomia for di Boneiru. Kada biaha di nobo nos ta demonstrá ku nos no ta kla pa karga ni e outonomia ku nos tin te pa nos bai pa mas. Miéntras ku Konseho Insular ta hasiendo tur su esfuerso, en todo kaso riba papel i ku boka, pa konvensé Hulanda ku nos ke tuma rienda den nos mes man i ku yudansa di Hulanda mester ta komplementario, nos akshonnan ta demonstrá todo lo kontrario. Tristu pero bèrdat. Pa kuminsá rekobrá nos terenonan pèrdí nos lo mester kuminsá praktiká étika polítiko. Esaki ta konta pa e mandatario, i mas pisá ainda pa Konseho Insular ku no por permití ku ta tacha konfiansa i keda sin aktua.

Daisy Coffie

Raadslid Daisy Coffie van M21-fractie:

Gedeputeerde Thielman heeft in ernstige mate de wet overtreden

Thielman moet de eer aan zichzelf houden

Kralendijk, 9 september 2023 – Ethiek in de politiek is beslissend om het vertrouwen te versterken dat eilandsraadleden, in vertegenwoordiging van de Bonairiaanse bevolking, moeten hebben in bestuur­ders die door hen tot gedeputeerde benoemd worden. Als er een deuk geslagen wordt in dat vertrouwen, dan is het een ongeschreven regel dat degene die dat wantrouwen veroorzaakt de eer aan zichzelf houdt en de Eilandsraad dit niet in een motie laat uitdrukken. Gedeputeerde Thielman heeft de Eilandsraad uitge­daagd om vertrouwen in hem te hebben, omdat de beschuldiging dat het bedrijf Hype Event Planner een gebouw zou uitbaten voor het houden van evenemen­ten dat niet over een bouwvergunning beschikt, een ongegronde insinuatie is om dorpspolitiek te bedrij­ven. De gedeputeerde heeft zijn stelling ondersteund door zelfs aan te geven dat hij alle activiteiten van het bedrijf die een (schijn van) belangenverstrengeling kan veroorzaken heeft stopgezet. Als bewijs dat de Eilandsraad vertrouwen kan hebben in zijn integriteit heeft hij de gezaghebber, als hoeder van goed bestuur en bestuur integriteit, gevraagd om een onderzoek te laten doen naar het bedrijf Hype Event Planner. In het geval van gedeputeerde Thielman is zijn integriteit van dubbel gewicht, omdat hij zowel gedeputeerde is voor de vergunningverlenende directie, nml. Ruimte en Ontwikkeling (R&O), als voor de directie die de geldigheid van de vergunningen controleert, nml. Toezicht en Handhaving (T&H). Het resultaat van het namens de gezaghebber uitge­voerd onderzoek is vastgelegd in een brief dd. 5 september 2023, waarmee bevestigd wordt dat het bedrijf Hype Events Planners geen bouwvergunning heeft, maar wel een evenementenvergunning. Opvallend is dat gedeputeerde Thielman tijdens de eilandsraadvergadering van 11 juli 2023 meerdere keren verwijst naar ‘ons bedrijf’. De kwestie dus dat er een evenement werd gehouden in een gebouw zonder bouw­vergunning, wordt bevestigd door de gezaghebber op basis van een onderzoek.

Bewust

Gedeputeerde Thielman heeft voor verwarring gezorgd en een verkeerde indruk (dwaling) gecreëerd bij zowel de Eilandsraad als de Bonairiaanse bevolking, door te bluffen en de gezag­hebber te vragen een onderzoek te doen naar de status van hun vergunningen, terwijl de gedeputeerde heel goed op de hoogte was van het feit dat hun bedrijf niet over een bouw­vergunning beschikte op de genoemde locatie. Bouwen zonder bouwvergunning is tegen de wet. De vereiste voor een bouw­vergunning wordt door de wet voorgeschreven en is vast­gelegd in de Bouwverordening Bonaire, het Bouwbesluit BES en ook in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het betreft geldend recht. Door middel van het bouwen zonder bouw­vergunning, heeft het bedrijf bewust de wet overtreden.

Ernstige belangenverstrengeling

Door de wet te overtreden in zijn functie als bestuurder, heeft gedeputeerde Thielman zijn eigen integriteit aangetast, de integriteit van het bestuurlijk apparaat van Bonaire en het aanzien van de gehele Bonairiaanse bevolking. En als wij kijken naar de functie van de gedeputeerde, met name zowel belast met de vergunningverlening als met de controle van de vergunningen, is de conclusie mét bewijs dat er hier sprake is van een ernstig geval van belangenverstrengeling en dat dit zelfs een van de conclusies van het rapport ‘Vergunning­verle­ning, Toezicht en Handhaving – VTH’ bevestigt, dat heeft aangetoond dat veel activiteiten zonder de benodigde vergun­ningen plaatsvinden en dat deze naderhand gelegaliseerd worden door de vereiste vergunningen alsnog te verlenen. Het rapport geeft ook aan dat het hier niet gaat om incidenten, maar om een structureel systeem.

Machtsmisbruik

De gedeputeerde zit nu met de gebakken peren en deze zaak kan men niet laten indutten en ook niet in de vergeetlade stoppen. Gaat het om een ernstige kwestie? Het antwoord is ‘ja’, omdat het hier gaat om overtreding van onze regels met medeweten van de gedeputeerde. Het is dus duidelijk machts­misbruik door de gedeputeerde. Bovendien is het schending – met kennis van de gedeputeerde – van de beginselen van be­hoor­lijk bestuur, onder andere het legaliteitsbeginsel en het beginsel van gelijke behandeling. De gedeputeerde in kwestie kan zich niet stilhouden en geloven dat hij deze zaak op zijn beloop kan laten. Hij moet in actie komen en een manier om in actie te komen is om publiekelijk excuses aan te bieden en de eer aan zichzelf te houden. Als hij zelf niet in actie komt, dan zal de Eilandsraad die de gedeputeerde benoemd heeft moeten beoordelen en overwegen of de gedeputeerde het vertrouwen van de Eilandsraad kan blijven genieten. Als ook dit op zijn beloop gelaten wordt, dan komen er nog meer argumenten op tafel om ten eerste de gemeenschap het laatste restje ver­trouwen in de politiek en in het bestuur van ons eiland te laten verliezen en het is koren op de molen voor Nederland om een interventie te rechtvaardigen. Zeker wat deze kwestie betreft, waar het rapport van de VTH heeft aanbevolen om vergun­ning­verlening en toezicht op vergunningen bij een Nederlands bureau onder te brengen.

Politieke ethiek

Het is de opeenhoping van vele gevallen van ondeugdelijk bestuur, van gebrek aan bestuurlijke integriteit en van gebrek aan vertrouwen die de basis vormt om nog meer autonomie van Bonaire af te pakken. Elke keer opnieuw laten wij zien dat wij er niet klaar voor zijn om zelfs de weinige autonomie die wij al hebben te dragen, laat staan om voor nog meer te gaan. Terwijl de Eilandsraad zich tot het uiterste inzet, in ieder geval op papier en met de mond, om Nederland ervan te overtuigen dat wij de teugels in eigen handen willen nemen en dat bij­stand van Nederland aanvullend moet zijn, laten onze acties geheel het tegengestelde zien. Triest maar waar. Om dit verloren terrein terug te winnen, zullen wij politieke ethiek moe­ten gaan toepassen. Dit telt voor de bestuurders, en in nog zwaardere mate voor de Eilandsraad die niet kan toestaan dat vertrouwen geschaad wordt en dat daar niet tegen opge­treden wordt.

Daisy Coffie

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket