Tres sospehoso dilanti hues den investigashon Golf

WILLEMSTAD, Kòrsou (8 di sèptèmber 2023) – Awe, djabièrnè 8 di sèptèmber

2023, tres sospechoso den e investigashon Golf a presentá dilanti hues. Ta trata di

G.G. i S.E. ámbos agente di Kuerpo Polisial Kòrsou (KPC) i banda di nan tambe S.F.

Ta sospechá G.G. i S.E. di echonan kastigabel, entre otro aseptá soborno, abusu di

outoridat i funshon i falsifikashon di dokumento komo ámtenar. Ta sospechá S.E.

tambe di duna kredito sin pèrmit. Ta sospechá S.F. – ku ya ta sentensiá na dies

(10) aña di kastigu di prizòn pa insendio di e edifisio di Ontvanger – di a soborná

G.G. i S.E. i un bewaker di S.D.K.K. i tambe di falsifikashon di dokumento.

E investigashon Golf ta sentrá riba e otorgamentu di pèrmit pa karga arma di

kandela pa defensa propio. E investigashon a demostrá ku esnan responsabel pa

otorgá e pèrmitnan aki a abusá di nan posishon i a tuma plaka di soborno di

manera ku hendenan a haña permit pa karga arma riba un base robes. Minesterio

Públiko ta haña e sospechonan aki bastante preokupante mirando e problematika di

arma di kandela ku tin a e momentu aki na Kòrsou, i e partisipashon di e

ámtenarnan di polis den esaki.

Ministero Públiko a demandá e siguiente kastigunan di prizòn: pa G.G. un demanda

di kuater (4) aña; pa S.E. tres (3) aña kastigu di prizon di kual un (1) aña

kondishonal ku un periodo di prueba di tres (3) aña i por último pa S.F. un kastigu

di prizòn pa un periodo di dos (2) aña. Ministerio Públiko ta haña hopi importante

ku e agente polisial nan aki no sigui ehersé nan funshon i ta demandá tambe un

kastigu pa sakanan for di funshon: pa tantu G.G. komo S.E. pa un periodo di 5 aña.

Aki tres siman, dia 29 di sèptèmber, hues lo dikta sentensia den e kaso aki.

Drie verdachten voor de rechter in onderzoek Golf

WILLEMSTAD, Curaçao (8 september 2023) – Drie verdachten stonden vandaag,

vrijdag 8 september 2023, voor de rechter. Het gaat om G.G. en S.E. beiden

opsporingsambtenaren van het Korps Politie Curaçao (KPC), en daarnaast S.F. in

onderzoek Golf. G.G. en S.E. worden verdacht van een aantal strafbare feiten

waaronder het aannemen van steekpenningen, misbruik van bevoegdheid en

functie en valsheid in geschrifte als ambtenaar. S.E. wordt ook verdacht van het

verlenen van kredieten zonder vergunning. Verdachte S.F.-die veroordeeld is tot 10

jaar gevangenisstraf voor brandstichting bij het gebouw van de Ontvanger- wordt

nu ook verdacht van het omkopen van de ambtenaren G.G. en S.E. en daarnaast

een bewaker E.B. van het S.D.K.K. en valsheid in geschrifte.

Onderzoek Golf draait om het verlenen van machtigingen om een vuurwapen te

mogen dragen ter zelfverdediging. Uit het onderzoek is gebleken dat degenen die

verantwoordelijk waren voor het verlenen van deze machtigingen misbruik hebben

gemaakt van hun positie en zich hebben laten omkopen waardoor mensen op de

verkeerde gronden toestemming hebben gekregen een vuurwapen te dragen. Gelet

op de vuurwapenproblematiek die op Curaçao dagelijks speelt, en waaraan deze

politieambtenaren een bijdrage hebben geleverd door hun corrupt handelen, acht

het OM deze verdenkingen zeer kwalijk.

Het Openbaar Ministerie heeft de volgende gevangenisstraffen geeist: voor G.G.

een strafeis van vier (4) jaar; voor S.E. drie (3) jaar gevangenisstraf waarvan 1

jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar en als laatste voor S.F. een

gevangenisstraf voor een periode van twee (2) jaar. Het OM acht het van groot

belang dat de politieambtenaren niet meer hun ambt mogen vervullen, en eist

daarom de maximale ambtsontzettingen: voor G.G. en S.E. beiden voor een duur

van 5 jaar.

Over drie weken op 29 september 2023, doet de rechter uitspraak in deze zaak.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket