Kòrsou 10- sèptèmber 2023

Resultado di kampionato MCB CSB 8 i 9 sèptèmber 2023

Den un wega ku a kore pèrta den di 4 inning, ku e wega empatá na 2, e habridó di Sta

Rosa ta pèrdè kontrol momentáneamente i yena base, Pichingolo ta probechá mesora

pa anotá 2 kareda pa kue bentaha ku nan no a pèrdè mas i gana 4 pa 3

Pichingolo AA : 4 kareda 7 hit 2 eror

Picher ganador : Julise Koffy

Mihó bate : Solivieny Scharbaai 2-2

Sta Rosa AA : 3 kareda 4 hit 0 eror

Picher pèrdèdó : Magenta Bernadina

Mihó bate : Angelique Antonio 3-2

Fenix ta pone e wega riba ijs ora ku Almarisca Hooi Paula konektá hit empujador di 2

kareda, pa yuda guia Fenix na viktoria di 8 pa 2 riba The Fighting Team

Fenix AA : 8 kareda 4 hit 2 eror

Picher ganador : Yetsely Helmijr

Mihó bate : Elianne Kock i Genesis Rijnschot 2-1

The Fighting Team : 2 kareda 9 hit 6 eror

Picher pèrdèdó : Sirlys Escobar Ortiz

Mihó bate : Sirlys Escobar Ortiz i Yuliz Salgado Baron 3-2

Den Klase A

Gisaida Mercelina ta enkabesá e ofensiva ku 2 hit pa sostené e Picheo di sin kareda di

Jaqueline Sophia pa Trotters gana di Souax 4 pa 0

Rising Trotters : 4 kareda 6 hit 2 eror

Picher ganador : Jaqueline Sophia

Mihó bate : Gisaida Mercelina 2-2

Souax A : 0 kareda 6 hit 1 eror

Picher pèrdèdó : Thalesha Siliee Alberto

Mihó bate : Mysheny Lau-A-Kien 2-2

Ku liberty menasando seriamente pa amplia e skore, Taynise Prince Jacobus ta drenta

di relevo i sera porta i no ta permití niun kareda mas, dunando Pichingolo e oportunidat

di rekuperá pa finalmente gana 6 pa 2

Pichingolo A : 6 kareda 7 hit 3 eror

Picher ganador : Taynise Prince Jacobus

Mihó bate : Solivieny Scharbaai i Kishayna Muller 3-2

Liberty : 2 kareda 4 hit 1 eror

Picher pèrdèdó : Dianara Pieternella

Mihó bate : Dianara Pieternella i Thalissa Lourens 2-1

Kampionato ta sigui Djaweps 14 di sèptèmber na Sam Bunting Ballpark

19:30 hr Liberty A v/s Souax SBT Gil’s Sport A

21:30 hr Rising Trotters A v/s Pichingolo Nissan A

