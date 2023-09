Celstraffen geëist voor betrokkenheid bij strak georganiseerd drugslab in Arnhem

Vandaag stonden drie Mexicaanse mannen terecht in Arnhem. Zij worden onder meer verdacht van het op grote schaal produceren van synthetische drugs in een drugslab op een industrieterrein in Arnhem. Gisteren stonden voor ditzelfde lab al twee verdachten uit Zevenaar en Arnhem voor de rechter. De twee hoorden de officier van justitie respectievelijk van 5 en 4 jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. Tegen de Mexicaanse verdachten, van 36 en 37 jaar oud, eiste zij vandaag 4 jaar gevangenisstraf. Tegen de derde, een 40-jarige verdachte eiste zij 5 jaar. “Het is algemeen bekend dat men in Mexico weet hoe je crystal meth produceert. De Mexicaanse koks werden ingevlogen om hier metamfetamine te produceren. Dit is het toppunt van georganiseerde misdaad.”, aldus de officier.

Naast de gevangenisstraf moet alle verdachten als het aan het OM ligt, persoonlijk een bedrag van €106.961,40 aan crimineel verkregen geld terugbetalen.

Op 28 juni vorig jaar viel de politie de loods binnen. Er waren bij de politie meerdere signalen binnengekomen over het vermoeden van druggerelateerde activiteiten in het pand. In de loods was een woongedeelte ingericht, waar de politie bij de inval de drie Mexicaanse verdachten aantrof. De politie vond vervolgens een verborgen luik dat toegang gaf tot een professioneel drugslab, bedoeld om op grote schaal synthetische drugs te kunnen vervaardigen of bewerken.

Alle verdachten ontkenden hun betrokkenheid in meer of mindere mate. Zij wisten zogezegd niet wat er in de loods gebeurde, kwamen om schoon te maken, deden alleen wat boodschappen, etc. De officier van justitie schoof de ontkenning terzijde: “Het wordt steeds ongeloofwaardiger”. De aangetroffen productiematerialen, ketels, grondstoffen, facturen, vervoersbewegingen én de aangetroffen DNA-sporen laten wat de officier betreft geen enkele ruimte voor twijfel. “Op de telefoon van één van de verdachten werd een filmpje aangetroffen dat was opgenomen in het lab, een dag nadat de Mexicanen waren aangekomen in Nederland. De begeleidende tekst in het filmpje was “proost jongens, potverdomme”.

De verdachten waren volgens het OM geen moment bezig waren met de schade die zij met hun criminele daden aanrichten in de maatschappij en in de levens van gebruikers. Zij dachten alleen aan geld en luxe, getuige bijvoorbeeld foto’s op de telefoon van één van de Mexicaanse verdachten. “Aan hun eigen veiligheid dachten zij overigens wel. Zij hadden een kanarie in een kooi neergezet. Niet omdat zij vogelliefhebbers waren, maar om zelf op tijd kunnen vluchten als de vogel door giftige stoffen van zijn stokje zou vallen.”

Tussen 2014 en 2020 deed zich een verdubbeling van het aantal drugssterftegevallen voor. De officier wees op de grote gevaren van crystal meth: “Wie googelt vindt al snel ‘Aan crystal meth raken mensen sneller verslaafd dan aan andere soorten drugs.’ En googelt u vooral eens op ‘çrystal meth voor en na’. De foto’s die u dan voorbij ziet komen zijn ronduit verschrikkelijk. Explosiegevaar en milieuschade heb ik dan nog niet eens benoemd.”

In het lab werd ook een vuurwapen aangetroffen. De officier van justitie is niet verbaasd: “De financiële belangen in zaken als deze zijn enorm. Grotere productiemassa betekent meer criminele winst. Er is sprake van een aanzuigende werking. Rechters zijn daarom in de afgelopen jaren zwaarder gaan straffen.” Een drugslab is vaak onderdeel van een criminele organisatie. Vaak zijn er meerdere investeerders, een coördinator, meewerkend voorman, toezichthouders, laboranten, leveranciers, personen van het afval. De variatie in de strafeisen voor de verschillende verdachten in deze zaak is gebaseerd op de verschillende rollen die verdachten hebben gespeeld en of zij al dan niet betrokken waren bij de voorbereiding en inrichting van het lab, waarmee in februari al was begonnen.

