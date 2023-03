Jong geluid krijgt meer ruimte in de Kamer

7 maart 2023

Met het project Brief aan de Kamer stelt Kamervoorzitter Vera Bergkamp jongeren in de gelegenheid om hun verhaal te delen met de Tweede Kamer door een brief te schrijven. Jongeren tussen de 10 en 18 jaar oud kunnen vertellen wat zij belangrijk vinden en aangeven wat er speelt in hun omgeving.

Eerder is er met een pilot onder een aantal schoolklassen onderzocht of jongeren van de mogelijkheid om een brief te schrijven gebruik zouden maken. Er werden meer dan dertig brieven geschreven en op 20 februari heeft de Kamervoorzitter een aantal van de eerste briefschrijvers ontmoet. Samen met Kamerleden RenΓ© Peters, Joba van den Berg, Lisa van Ginneken, Judith Tielen en Caroline van de Plas ging zij in gesprek met de jongeren.

Leerzaam en leuk

β€œHet maakt verschil om Kamerleden in het echt te zien en te spreken. Het zijn ook echte mensen en ik vond het erg leuk”, aldus briefschrijver Jason over de ontmoeting. Kars schreef over de problemen in de jeugdzorg en ging daarover in gesprek met de leden. En Levi vond de persoonlijke gesprekken met de Kamerleden heel leerzaam.

Vertel wat er speelt

Ben jij tussen de 10 en 18 jaar oud en wil je ook in een brief vertellen wat er speelt in jouw omgeving en wat jij belangrijk vindt dat Kamerleden echt moeten weten? Dan heb je nu de kans dat te doen. Alle brieven die voor 24 april binnen zijn, worden gebundeld en uitgedeeld aan de Kamerleden. Deze briefschrijvers maken kans op een meet-and-greet met de Kamervoorzitter en Kamerleden.Β L