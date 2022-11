Kámara Komèrsio i Industria di Kòrsou ta fasilitá mishon Komersial pa Trinidad & Tobago

Presidente Billy Jonckheer ta hasi apertura indikando e importansia di estrechá lasonan komersial ku Trinidad & Tobago i drecha konekshonnan komersial den Karibe

WILLEMSTAD – 7 di novèmber, 2022 – Presidente di Kámara di Komersio Sr. Billy Jonckheer, huntu ku Gerente General di Export TT – Organisashon Nashonal di Eksportashon di Trinidad & Tobago i tambe e Minister di Komersio i Industria di Trinidad & Tobago, Sra. Paula Gopee-Scoon, a hasi e apertura di e mishon komersial i e seminario di informashon pa e delegashon di Trinidad & Tobago.

Tantu Trinidad & Tobago komo Kòrsou a indiká den palabranan di apertura e importansia di amplia e relashon komersial, spesialmente den e tempunan di awor ku retonan den logístika, inflashon i subida di kosto di bida. E delegashon ku a kompañá ExporTT i tambe e Minister a konsistí di mas ku 12 kompania, konsistiendo di 20 persona di Trinidad & Tobago ku variedat di oferta di komestibel i bebida, pero tambe otro industrianan manera empake, material pa limpiesa i realidat virtual. Durante dianan 1-4 di novèmber, Kámara di Komersio a fasilitá e delegashon ku mas di 75 reunion kaminda nan por a reuní individualmente ku kompanianan di Kòrsou interesá den importashon di produktonan direktamente for di Trinidad & Tobago.

Presidente di Kámara di Komersio a reuní tambe individualmente ku Minister di Komersio i Industria di Trinidad & Tobago, Sra. Paula Gopee-Scoon tokante oportunidatnan i retonan pa ku komersio entre e dos paisnan.

Tin oportunidatnan pa krese e komersio mas pa benefisio di tur dos pais, i organisando enkuentronan di e forma aki, ta kontribuí pa realisá e oportunidatnan aki.

Den kaso ku tin pregunta of ta deseá kontakto ku e kompanianan di Trinidad & Tobago, por tuma kontakto ku Kámara di Komèrsio via di businessinfo@curacao-chamber.cw of via WhatsApp +5999 696-0885.

Pietermaai, 7 di novèmber 2022