Registratie voor kiezers buiten Nederland

Woont u niet in Nederland? En wilt u bij verkiezingen vanuit het buitenland stemmen? Registreer u dan eenmalig. U registreert zich eenvoudig met het formulier. De documenten waarmee u kunt stemmen krijgt u dan automatisch toegestuurd.

Kiezers buiten Nederland kunnen stemmen voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, het Europees Parlement en het kiescollege niet-ingezetenen voor de Eerste Kamer.

Hoe werkt het?

Registreren(externe link)

Vul het formulier in

Print het

Onderteken het

Scan het of maak een foto

Stuur het met een kopie van uw geldige identiteitsdocument op: via een persoonlijke uploadlink. Deze ontvangt u per e-mail na het invullen van het formulier via e-mail naar: kbn.verkiezingen@denhaag.nl (stuur uw aanvraag als bijlage mee, het liefst als pdf- of jpg-bestand) via post naar: Gemeente Den HaagVerkiezingen KBNPostbus 84 0082508 AA Den HaagNederland



U krijgt per e-mail een bevestiging als de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen.

U krijgt een bevestiging van opname in het permanente register als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt.

Voorwaarden om te stemmen

U kunt stemmen voor de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen, voor de leden van de Tweede Kamer en voor de leden van het Europees Parlement als u:

buiten Nederland woont en niet bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente

de Nederlandse nationaliteit heeft

18 jaar of ouder bent

Stemmen als kiezer buiten Nederland

Het stemmen met een brief gebeurt standaard per post. Uw briefstembewijs ontvangt u over de post. Uw stembiljet ontvangt u standaard via e-mail. Als u woont op Aruba, Curaçao of Sint Maarten ontvangt u uw stembescheiden (documenten om te kunnen stemmen) via de Vertegenwoordiging van Nederland.

Stemmen via volmacht of met kiezerspas

Voor de kiescollegeverkiezing is het niet mogelijk om iemand anders voor u te laten stemmen via een volmacht. Het is ook niet mogelijk om te stemmen op een stembureau met een kiezerspas.

Voor de verkiezing van de Tweede Kamer en het Europees Parlement kunt u wel iemand anders voor u laten stemmen via een volmacht. Bij elke verkiezing moet u een nieuwe volmacht aanvragen.

U kunt op de verkiezingsdag uw stem uitbrengen op een Nederlands stembureau (ook op Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Dat doet u met een kiezerspas. Bij elke verkiezing moet u een nieuwe kiezerspas aanvragen.

Houd uw adres actueel

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? Geef dit dan door.

Contact

Heeft u nog vragen? De gemeente Den Haag organiseert de verkiezingen voor kiezers buiten Nederland. De unit Verkiezingen is bereikbaar via telefoonnummer +31 70 353 44 00. Of stuur een e-mail naar kbn.verkiezingen@denhaag.nl.