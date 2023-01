VNW – Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad Studenten Koninkrijksminor van Haagse Hogeschool op bezoek

Studenten Koninkrijksminor van Haagse Hogeschool op bezoek

Bij de vestiging van de Vertegenwoordiging van Nederland te Willemstad (VNW) vond afgelopen week een bijeenkomst en presentatie plaats voor studenten van de Haagse Hogeschool. Deze groep studenten volgt daar de Koninkrijksminor; de eerste studie in Nederland die daadwerkelijk een geheel onderdeel wijdt aan het Koninkrijk. Binnen dat kader waren de studenten een week op werkbezoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Bij de vestiging van VNW in hartje Scharloo werden de studenten hartelijk ontvangen en kregen ze een presentatie over onder andere de rol van de Vertegenwoordiging van Nederland, maar ook over TWO en het Landspakket.