A finalisá proyekto konhunto ‘E brùg pa oportunidat’ di Entidat Públiko Boneiru, Plenchi di Trabou i Selibon

01/30/2023

Meta tabata pa krea kupo di trabou pa personanan ku pa motibu di e pandemia di corona a pèrdè trabou.

E proyekto ‘E brùg pa oportunidat’ ku na aña 2021 Entidat Públiko Boneiru, Plenchi di Trabou i Selibon a kuminsá kuné, a yega na un fin. A ofresé seis partisipante un kòntrakt na Selibon. Meta di e proyekto konhunto tabata pa krea kupo di trabou pa personanan ku pa motibu di e pandemia di corona a pèrdè trabou. Tabata empleá e kandidatonan prinsipalmente pa trabou di kapmentu i mantenshon na sitionan públiko.

Na fin di aña 2022 despues di nan partisipashon a mèldu nuebe di e 15 partisipantenan pa guia mas aleu via Plenchi di Trabou. Mesora a aktivá e intrumento di reintegrashon ‘Di trabou pa trabou’. Enfoke di esaki ta pa yuda e kandidatonan akí haña un otro trabou ku ayudo di coaching di karera. Nan ta risibí treinen di abilidat sosial i abilidat di empleado, loke ta nesesario pa nan profilá nan mes mas mihó i siña kon pa presta i funshoná mas mihó, pero tambe pa wak ki tipo di trabou lo pas mas mihó serka nan situashon aktual.

Ta para ketu na e diferente rutanan pa regresá merkado laboral: trabou pagá i/òf empresario independiente. Ta ofresé guia i kuido despues di e proyekto tambe, di manera ku por garantisá un empleo duradero. Den esaki no ta mira solamente den direkshon di trabou pagá, pero tambe den direkshon di empresariado. Den kaso di un empleo di kontinuashon tambe Plenchi di Trabou ta sigui vigilá si tur kos ta kana bon, pa sòru ku e partisipantenan por subi merkado laboral den un forma duradero.

Gezamenlijk project OLB, Plenchi di Trabou en Selibon ‘E brug pa oportunidat’ afgerond

30 januari 2023

Het project ‘E brug pa oportunidat’ dat in 2021 in het leven geroepen werd door het openbaar lichaam Bonaire (OLB), Plenchi di Trabou en Selibon is tot een einde gekomen. Zes deelnemers hebben een contract bij Selibon aangeboden gekregen. Doel van het gezamenlijke project was om arbeidsplaatsen te creëren voor personen die vanwege de coronapandemie zonder werk kwamen te zitten. Zij werden voornamelijk ingezet voor kap- en onderhoudswerkzaamheden bij openbare plaatsen op het eiland.

Eind 2022 zijn negen van de vijftien deelnemers na hun deelname aangemeld voor verdere begeleiding via Plenchi di Trabou. Het re-integratie instrument ‘Van Werk naar Werk’ is direct ingeschakeld. Dat is erop gericht om deze kandidaten met behulp van loopbaan coaching door te bemiddelen naar een andere baan. Ze worden getraind op sociale- en werknemersvaardigheden die nodig zijn om zich beter te profileren, te presteren en te functioneren, maar ook wat voor type werk het beste zou passen bij de huidige situatie.

Er wordt stilgestaan bij de diverse terugkeerwegen naar de arbeidsmarkt: betaald werk en/of zelfstandig ondernemerschap. Nazorg wordt na geboden zodat duurzame plaatsing kan worden gewaarborgd. Daarbij wordt niet alleen naar betaald werk, maar ook naar ondernemerschap gekeken. Plenchi di Trabou houdt ook bij vervolgplaatsingen vinger aan de pols, om ervoor te zorgen dat de deelnemers duurzaam aan de slag gaan op de arbeidsmarkt.