Kampaña di fin di aña Fun Quartets a pèrkurá pa hopi goso den famia:

Fun Miles ta entregá premio na e ganadornan di e ‘búskeda di kwartèt’ mas grandi ku Kòrsou a konosé

WILLEMSTAD – Dia 31 yanüari ultimo a tuma lugá e entrega di premio di Fun Quartets, e kampaña di fin di aña ku a pèrkurá pa un búskeda di kwartèt masivo na Kòrsou. Den e último lunanan komunidat di Kòrsou a spar kwartèt pa asina por gana un di e fabuloso premionan, entre otro, un Chevrolet Groove di AutoCity. Fun Miles ta gradisí tur partisipante i tur Fun Partner. Pronto lo tin mas kampaña interaktivo i fun!

E ganadornan

E premio mayor tabata un Chevrolet Groove di AutoCity ku un aña di seguro di Ennia, un Fuelcard na balor di ANG 1.000,= opsekio di Asogas i un Easycard di ANG 500,= di Bob Carwash. E otro gran premionan tabata un oloshi Hublow di Freeport Jewelers, dos ticket pa Miami kortesia di Mau Asam Travel, 100.000 Fun Miles di MCB i por ultimo 1 minüt di kompra gratis na Van den Tweel Supermarket. Tambe sentenáres di kliente a partisipá na nos wega ònline “Scratch & Score” i a gana diferente premionan instantáneo ku por a wòrdu reklamá mesora serka e Fun Partner.

Fun Miles selebrando 25 aña

Durante di e entrega di premio, Fun Miles a start ku su selebrashon di 25 aña komo e programa di loyalidat mas grandi i popular aki na Kòrsou. Keda pendiente pa un selebrashon festivo henter aña ku nos fiel klientenan. Pronto lo tin mas informashon tokante di esaki.

Tokante Fun Miles

Fun Miles ta é programa di rekompensa na kliente mas grandi den Karibe. Miembronan ta disfrutá kontinuamente di ofertanan spesial, promoshonan fun i kampañanan pa gana premio. Esun ku no ke pèrdè nada, ta wòrdu rekomendá pa sigui Fun Miles riba social media, bishita funmiles.net i pa download e app grátis di Fun Miles.

Mas informashon tokante Fun Miles?

Tuma kontakto ku servisio na kliente na number di WhatsApp +5603300 òf bishitá funmiles.net òf facebook.com/funmiles.

Un danki spesial na partnernan di Fun Quartets na Kòrsou:

Kooyman, Bottles, ENNIA, BOB Carwash, Maduro & Curiel’s Bank, AutoCity, ALDO Shoes, Asogas, Avila Beach Hotel, Bruna, Casa Janina, Changes, DA Drogist, Feetfirst, Flow, Freeport Jewelers, Global Paint, Jamin, Jetair Caribbean, Landsloterij, La Palestina, Mau-Asam Travel, Pagadero, Pearle Vision, Changes Pro Sport, Rituals Cosmetics, Superkidz, The Athlete’s Foot, The Movies, The Pit, Top 1 Toys, Van den Tweel Supermarket.