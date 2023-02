6 detenshon i un reibeweis konfiská durante kontròl di dos ora dirigí riba uso di alkohòl

Riba djabièrnè 10 di febrüari, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a tene un kontròl di tráfiko dirigí riba uso di alkohòl na Kaya Korona, Kaya Gobernador N. Debrot i Hanchi Amboina. Durante di e kontròl a kontrolá 62 shofùr riba uso di alkohòl ku un tèst di supla. E tèst aki ta mustra si un persona a konsumí mas alkohòl ku lei ta permití si bo ta manehá un vehíkulo. Durante 2 ora ku a tene e kontròl di tráfiko, a detené 6 persona pa violashon di e máksimo kantidat ku por konsumí i a konfiská reibeweis di 1 persona.

KPCN ke hala atenshon di un i tur pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashon nan peligroso pa bo mes i pa otronan. Si bo sa ku bo ta bai konsumí mas ku e kantidat pèrmití pa manehá un vehíkulo, traha sita ku un persona ku por hiba bo kas seif. Bo ta manehá bou di influensia di alkohòl? E ora ei bo ta haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, por tuma bo reibeweis den beslag, un kastigu di prizòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

6 personen aangehouden en één rijbewijs in beslag genomen tijdens een twee uur durende alcoholcontrole.

Op vrijdag 10 februari, heeft het Korps Politie Caribisch Nederland alcoholcontroles gehouden op de Kaya Korona, Kaya Gobernador N. Debrot en Hanchi Amboina. Tijdens deze controles zijn 62 bestuurders gecontroleerd op hun alcohol consumptie met een blaastest. Deze test geeft aan of de persoon meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol heeft gebruikt om een motorvoertuig te besturen. Tijdens de twee uur durende controle werden er 6 personen aangehouden wegens overschrijding van die hoeveelheid en van 1 persoon werd het rijbewijs in beslag genomen.

Het KPCN wil iedereen erop attenderen om met mate alcohol te nuttigen als je deelneemt aan het verkeer. Zo voorkom je gevaarlijke situaties voor jezelf en voor anderen. Als je weet dat je meer dan het maximum gaat nuttigen, maak een afspraak met een andere persoon die je veilig thuis kan brengen. Rijd je onder invloed van alcohol? Rij je onder invloed van alcohol? Dan krijg je een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.