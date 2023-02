Kustwacht Caribisch Gebied

Afgelopen zaterdag kreeg het Maritiem Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht een verzoek van de Joint Rescue & Coordination Center van San Juan, Puerto Rico om assistentie te bieden bij het zoeken naar 3 opvarenden wiens boot was gekapseisd. Verder is gemeld dat de drie opvarenden zich nog konden vasthouden aan de brokstukken van hun boot. Het MOC informeerde na het verzoek de Dash, het patrouillevliegtuig van de Kustwacht, en die vloog meteen uit om de boot te zoeken.

Ook het stationsschip Zr. Ms. Holland was onderweg naar het zoekgebied na op de hoogte te zijn gebracht van de reddingsoperatie door het MOC. Helaas heeft de zoektocht geen resultaat opgeleverd en is de zaak overgedragen aan de Colombiaanse Search and Rescue autoriteiten.