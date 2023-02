KTK I KTB TA BAI ASISTÍ NA INSIDENTE MARÍTIMO “DERAME DEN LAMAN TIER 1” NA ISLANAN BES

Willemstad 14 di Februari 2023- Kompania di Tou Kòrsou (KTK) i su kompania afiliá Kompania di Tou Bonaire (KTB) a gana un destaho públiko pa duna servisio di asistensia na insidente marítimo “derame den laman TIER 1” na islanan BES (Responsdienst Maritieme Incidenten Caribisch Nederland “Kleine Spills”-BES eilanden). E kontrakt ku Rijkswaterstaat Hulanda (RWS) tin un durashon di 5 aña. RWS a aloká presupuesto pa por kubri e gastunan operashonal pa mantené e botonan i personal entrená i standby.

E paso aki ta un paso importante pa diversifikashon i ekspanshon internashonal di KTK su aktividatnan.

Resientemente KTK huntu ku KTB a keda informá di a sali na promé lugá for di resultado di un destaho públiko ku RWS a tene. E meta di e destaho públiko tabata pa asigná un organisashon ku por kumpli ku tur e rekerimentunan stipulá pa Rijkswaterstaat pa por asistí mesora den kaso ku surgi un insidente marítimo riba laman den awanan teritorial di Boneiru, St. Eustatius i Saba. KTK a partisipá na e destaho den kombinashon ku KTB, ku a keda inougurá for di aña 2018 pa ofresé servisionan marítimo na Boneiru.Dia 24 di Òktober 2022 KTB a firma un konseshon pa sinku aña ku Entidat Públiko Boneiru pa brinda servisio di tou na Kralendijk.

KTK, komo parti di e proseso di destaho, mester a demonstrá di ta sufisientemente ekipá i eksperensiá pa duna asistensia pa kontené i kombatí un derame riba laman di zeta òf kualke otro produkto ku ta dañino òf ta forma menasa pa medioambiente. Tambe KTK mester a prueba di a tene na kuenta ku reglanan i obligashonnan eksistente di medio ambiente, seguridat i kalidat. Mester hasi menshon ku KTK, komo kompania afiliá na CPA, pa algun aña kaba ta manteniendo un sertifikashon internashonal di Lloyds pa ku maneho di kalidat i aspektonan di medio ambiente.

Den e periodo benidero KTK lo bai kuminsá hasi gestionnan pa mobilisá un boto pa Boneiru i un otro pa Sint Eustatius mientras lo organisá tambe riba e islanan pa por kumpli ku e kontrakt.

Segun direktor di KTK i KTB señor Surldric Rojer ‘Nos ta kontentu ku e koperashon nobo aki ku lo pèrmití nos kompartí eksperensia ku nos islanan ruman ku lo stímulá kresementu di e sektor marítimo di e islanan

KTK EN KTB BIEDEN BES-EILANDEN ONDERSTEUNING BIJ MARITIEME INCIDENT ‘OLIELEK IN ZEE TIER 1’

Willemstad 14 Februarie 2023– Sleepbootdienstbedrijf KTK (Kompania di Tou Kòrsou) en zusterbedrijf KTB (Kompania di Tou Bonaire) hebben de openbare aanbesteding gewonnen om de BES-eilanden ondersteuning te bieden bij een eventueel maritiem incident oftewel onderdeel vormen van het Responsdienst Maritieme Incidenten Caribisch Nederland ‘Kleine Spills’-BES eilanden. Het contract dat met Rijkswaterstaat (RWS) is getekend op 10 februari 2023, heeft een duur van 5 jaar. RWS heeft budget beschikbaar gesteld voor de operationele kosten van de boten die paraat moeten staan en om het personeel daarvan te trainen. Dit is een belangrijke stap voor KTK in de diversificatie en internationalisering van haar activiteiten.

KTB heeft met ondersteuning van KTK deelgenomen aan de aanbesteding. Als onderdeel van het aanbestedingsproces moest KTK aantonen voldoende materieel en ervaring te beschikken om op zee ondersteuning te kunnen bieden en de strijd aan te kunnen gaan tegen olielekken of andere schadelijke producten die het milieu kunnen aantasten. Hiernaast moest KTK bewijzen dat hierbij rekening gehouden wordt met de huidige wetten en regelgeving op het gebied van milieu, veiligheid en kwaliteit. Dit alles past in het expertise gebied van KTK, dat als bedrijf gelieerd aan Curaçao Ports Authority (CPA), al enkele jaren internationaal gecertificeerd is door Lloyds voor wat betreft kwaliteitsbehoud ten behoeve van milieuvereisten.

KTB werd in 2018 opgericht door KTK met als doel maritieme diensten op Bonaire te verlenen. Op 24 Oktober 2022 tekende KTB een concessie met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) om voor de duur van 5 jaar haar sleepbootdiensten te verlenen in Kralendijk. Begin dit jaar heeft KTB de gunning gekregen voor ondersteuning bij Maritieme Incident ‘Olielek in Zee Tier 1’ voor de BES-eilanden.

KTB is voorbereidingen aan het treffen om zowel op Bonaire als op St. Eustatius een boot permanent te plaatsen, alsook een organisatie neer te zetten om aan alle gestelde eisen en de voorwaarden van de eilanden te kunnen voldoen.

‘Wij verheugen ons op deze nieuwe samenwerking met onze zuster eilanden en willen graag onze ervaring delen met de lokale stakeholders van de eilanden, ter bevordering van de Maritieme groei’ aldus de Managing Director van KTB en KTK, de heer Surldric Rojer.