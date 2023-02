KOMUNIKADO DI PRENSA

NUMBER DI CRIB TA OBLIGATORIO RIBA ‘VERZAMELLOONSTAAT’ 2022

Minister di Finansa, Javier Silvania, for di momento ku el a asumí su enkargo, a duna prioridat na tratamentu di e deklarashonnan di impuesto di entrada entregá i e pago di restitushonnan ku ta korespondé na esakinan. Den e último 1 aña i mei, e mayoria di e deklarashonnan di e último 3 añanan (2019, 2020 i 2021) a wòrdu tratá. Pa Servisio di Impuesto esaki no ta un tarea fásil semper. Pa trata e deklarashon di impuesto riba entrada di un trahadó, Servisio di Impuesto mester disponé tambe di e deklarashon di estado di pago di salario, e asina yamá ‘verzamelloonstaat’, di e dunadó di trabou. A konstatá ku hopi dunadó di trabou ta tarda pa entregá e ‘verzamelloonstaat’ i tambe ku esakinan ta kontené informashon inkorekto i/òf inkompleto. Aki ta trata di prinsipalmente di e registrashon di number di CRIB i number di identidat (ID).

Pa hasi e proseso di prosesamentu di e deklarashonnan di impuesto di entrada pa aña 2022 mas efektivo, lo instalá kontrolnan den e portal di deklarashon (aangifteportaal) online di Servisio di Impuesto. Lo no ta aseptá ‘verzamelloonstaat’ si importá number di CRIB bálido pa tur empleado. P’esei ta di gran importansia pa dunadónan di trabou inventarisá for di awor di kua trahadó nan no ta disponé di un number di CRIB, pa pidi nan empleado esaki. Empleadonan ku ainda no tin un number di CRIB por hasi un petishon pa esaki via di http://www.belastingdienst.cw/crib-aanvraag. Legalmente e deklarashonnan di pago pa un aña mester wòrdu presentá promé ku 1 di febrüari di e siguiente aña. Segun maneho den e último añanan a usa 1 di mei komo e fecha final di entrega. Sin embargo, ‘verzamelloonstaat’ pa 2022 mester wòrdu entregá 1 di aprel 2023, pues, un luna mas promé ku kustumber. Esaki tambe pa por aselerá e prosesamentu di e deklarashonnan di impuesto di entrada. Pa e motibu aki, ta konsehá dunadónan di trabou pa yena e numbernan di CRIB ku ta falta den nan atministrashon di personal mas lihé posibel. Dunadónan di trabou ku entregá e ‘verzamelloonstaat’ despues di tempu, inkorekto òf inkompleto lo risibí multanan aselerá e aña aki.

Toelichting bij het verzoek om cribnummer voor Particulieren

Algemene informatie Een crib-nummer is een uniek persoonsgebonden nummer voor iedereen die geregistreerd staat bij de Belastingdienst Curacao. Het nummer is in de eerste plaats bedoeld voor contact tussen belastingplichtigen en de Belastingdienst. Door het gebruik van een crib-nummer kunnen bijvoorbeeld betalingen op een eenvoudige manier correct worden verwerkt. Het crib-nummer wordt ook gebruikt bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting.

Waar heeft u het voor nodig? Een crib-nummer heeft u nodig wanneer u contact heeft met de Belastingdienst, bijvoorbeeld bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. Bij betalingen aan de Belastingdienst moet u dit nummer vermelden. Daarnaast heeft uw (toekomstige) werkgever het crib-nummer nodig voor het bijhouden van de loonadministratie. De Inspectie beoordeelt uw verzoek en u wordt via e-mail hierover geïnformeerd.

Dit formulier is voor aanvraag van een nieuw crib-nummer . Voor het opvragen van een bestaand crib-nummer of wijziging van gegevens kunt u een e-mail met een afbeelding van een geldig legitimatiebewijs sturen aan inlichtingen@gobiernu.cw