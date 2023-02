Menasa, instigashon i Marcha di despedida

Durante Gran Marcha di Karnaval djadumingu 19 di febrüari tabatin un kantidat di insidente kaminda polis

a haña su mes obligá pa aktua. Algun di e insidentenan aki a keda filmá i a bai rònt via di retnan sosial.

Pa aworaki, ta parse ku e insidentenan aki tabatin hopi di aber ku personanan ku no kier a sigui instrukshon

di polis (i a wordu alertá dor di polis) i ku despues algun di nan tambe a bai resistí físikamente kontra polis.

Entretantu tin diferente mensahe ta bai rònt via di medionan sosial, unda menasá sierto ámtenarnan

spesífiko di polis, òf kolektivamente kontra di polis. Tambe tin algun persona ku ta hasi un yamada na

komunidat pa resistí polis, promé durante i despues di Marcha di despedida djamars.

Ministerio Públiko no ta tolerá menasa i instigashon. Entretantu Ministerio Públiko a duna órden na polis

pa hasi investigashon na mensahenan i personanan ku a publiká e mensahenan. Si tin sufisiente sospecho

lo duna outorisashon mesora pa polis detené e sospechosonan.

Ministerio Públiko ta hasi un yamada na un i tur pa, meskos ku na Marcha hubenil, Parada di tiner i Marcha

di Bándabou, komportá nan mes komo siudadano ehemplar i sigui instrukshon di polis. Polis i Hustisia ta

deseá pa tur hende disfrutá di e marchanan i tei pa tur kos kana na òrdu i sin insidente.

Ministerio Públiko lo aktua ku man duru kontra tur ku kibra ku lei den kuadro di e maneho di Aktua robes,

sintié un bes. Un petishon kordial pero insistente ta bai na esnan ku ta kere ku nan por daña e ambiente

pa mayoria di e pueblo ku si ta tene na mes na regla, pa por fabor keda nan kas

Karnaval ta un fiesta pa uni e pueblo den kreatividat, kultura i solidaridat. Laga nos tur hunta tuma

despedida di un manera festivo di e temporada aki. Felis Marcha di despedida.

Bedreiging, Opruiing en afscheidsparade

Op zondag 19 februari 2023, gedurende de Gran Marcha, hebben zich een aantal incidenten voorgedaan,

waardoor de politie genoodzaakt was om op te treden. Sommige van deze incidenten zijn ook gefilmd en

gaan nu rond via social media.

Vooralsnog is gebleken dat deze incidenten veelal te maken hadden met personen die de aanwijzingen

van de politie niet wilden opvolgen (en daarop zijn geattendeerd door de politie), waarna enkelen zich

ook fysiek gingen verzetten tegen de politie.

Inmiddels gaan verschillende berichten rond via social media, waarin dreigementen worden geuit tegen

specifieke politieambtenaren, dan wel tegen de politie als collectief. Ook roepen sommigen de burgerij

op om zich te verzetten tegen de politie vóór, tijdens en na de afscheidsparade van dinsdag.

Bedreiging en opruiing worden niet getolereerd door het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie

heeft inmiddels dan ook opdracht gegeven aan de politie om onderzoek te verrichten naar de berichten

en de personen die deze berichten hebben geplaatst. Er zal bij voldoende verdenking per direct

toestemming gegeven worden aan de politie om de verdachten aan te houden.

Het Openbaar Ministerie roept een ieder op om, net als met de kinderoptocht, de tiener parade en de

marcha di banda’bou, zich als voorbeeldige burgers te gedragen en de aanwijzingen van de politie op te

volgen. Politie en Justitie willen dat mensen kunnen genieten van de carnavalsoptochten en zijn er dan

ook om alles ordentelijk en zonder incidenten te doen verlopen.

In het kader van de actie Aktua robes, sinti’e un bes, zal het Openbaar Ministerie hard optreden tegen

wetsovertreders. Personen die denken de sfeer te willen verpesten voor het overgrote deel van de

bevolking die zich wel aan de regels houdt, worden dan ook vriendelijk doch dringend verzocht thuis te

blijven.

Carnaval is een feest dat het volk bindt in creativiteit, cultuur en saamhorigheid. Laten we met z’n allen

op een feestelijke manier afscheid nemen van deze periode. Felis Marcha di Despedida