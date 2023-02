Investigashon ta andando relashoná ku restunan humano enkontrá i e posibel konekshon ku e persona pèrdí.

Riba djaweps 16 di febrüari, alrededor di 11 or di mainta sentral di polis a risibí notifikashon ku a enkontrá posibel restunan di un kráneo humano riba Kaminda pa bai Washington Park. E patruya ku a bai na e sitio a sera e área i e spesialistanan di departamentu Forénsiko i reshèrshi a bini pa investigá e kráneo. Despues a sigurá e restunan enkontrá i a tuma kontakto ku e Instituto Forénsiko Hulandes (NFI) pa un investigashon mas profundo.

E promé indikashon ta ku ta trata en bèrdat di un kráneo humano, pero investigashon mas aleu mester konfirmá esaki. Den e área a enkontrá tambe un posibel wesu humano, ku a keda sigurá pa mas investigashon. Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ku sosten di STINAPA a inisiá un búskeda mas aleu den e área pero no a bin topa ku otro restu.

Medionan di komunikashon i famia di e hòmber pèrdí, Ludwig Cicilia, a hasi sierto konekshon den e kaso aki debí na e sitio ku a enkontrá e posibel restunan humano. KPCN no ta deskartá e posibilidat ku lo por trata di restunan di e persona pèrdí, pero na e momentunan aki no tin prueba pa konfirmá esaki. E investigashon den kolaborashon ku e Instituto Forénsiko Hulandes (NFI) lo komprobá esaki. Asina ku tin mas informashon tokante e identidat di e restunan enkontrá, KPCN lo tuma kontakto ku e famia òf personanan involukrá. Esaki a keda komuniká tambe ku famia di señor Cicilia.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Aangetroffen menselijke resten en mogelijke verbinding met de vermiste persoon worden onderzocht

Op donderdag 16 februari, omstreeks 11.00 uur, kreeg de centrale Meldkamer een melding dat er op de Kaminda di Washington Park vermoedelijk de resten van een schedel was aangetroffen. De patrouille ter plaatse heeft de locatie afgezet en er zijn specialisten van de Forensische Opsporing en recherche gekomen om de gevonden schedel te onderzoeken. Vervolgens hebben zij de gevonden resten veiliggesteld en contact gezocht met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) voor verder onderzoek.

De eerste indicatie is dat het inderdaad om een menselijke schedel gaat, echter nader onderzoek zal dit moeten bevestigen. Tevens is in de omgeving nog een andere mogelijk menselijk bot aangetroffen, wat ook is veiliggesteld voor het verdere onderzoek. Het KPCN heeft met ondersteuning van STINAPA verder de naaste omgeving doorzocht en geen andere resten of sporen aangetroffen.

Vanwege de vindlocatie van deze mogelijke menselijke resten, is er in de media en door de familie een verbinding gemaakt met de vermiste Ludwig Cicilia. Het KPCN sluit niet uit dat het om de vermiste persoon zou kunnen gaan, maar heeft daar op dit moment geen sluitend bewijs voor om dit te kunnen bevestigen. Dat zal nader onderzoek in samenwerking met het NFI moeten uitwijzen. Zodra wij meer over de identiteit van de gevonden resten weten zullen we contact met eventuele familie en betrokken opnemen. Dit is aan de de familie van de heer Cicilia ook gecommuniceerd.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.