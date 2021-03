Notisia di polis di djaluna 8 di mart te ku djárason 10 di mart 2021/Politieberichten van maandag 8 maart tot en met woensdag 10 maart 2021

Notisia di polis di djaluna 8 di mart te ku djárason 10 di mart 2021

Detenshon pa ladronisia di kabritu

Riba djabièrnè 5 di mart a detené dos hòmber di inisial B.A.Q.A. di 26 aña di edat, P.L.P. di 18 aña di edat i un mucha hòmber di inisial C.C.C.D. di 14 aña di edat, en konekshon ku ladronisia di kabritu. Nan a bai ku dos kabritu for di den besindario di ‘000 stèp sitia na Kaminda Turístiko. A haña e kabritunan na un kas na Rincon. A trasladá e kabritunan pa Entidat Públiko.

Na momentu ku kabritunan no tin marka, Entidat Públiko ta keda responsabel pa nan. E kabritunan ta bai na e servisio di Agrikultura, Kria i Peska (LVV) te ora ku un doño registrá/mèldu su mes. Sino ta slagtu nan.



Prosès ferbal pa korementu ku tres hende pareu riba skuter, sin hèlm bistí

Riba djamars 9 di mart un patruya a tuma nota di un skuter ku tres hende riba dje, i tur tres sin hèlm bistí. Nan a duna e shofùr òrdu pa para i a dun’e un prosès ferbal. A splik’e ku e komo shofùr ta responsabel pa e dos otronan ku tabata huntu kuné.



Bistimentu di hèlm ta obligá? E Lei ta papia klaro tokante esaki. Bo ta obligá di bisti un hèlm ora bo ta kore riba un skuter òf bròmer. Esaki ta konta pa bo pasahero tambe. Si bo no bisti hèlm bo por haña un but. Semper e hèlm mester pas bo i mester ta bon mará, paso sino bo no ta sufisientemente protehá durante di un aksidente. Pues semper mara bo hèlm bon.



Mas i mas but pa manehá sin faha di seguridat bisti i papia na telefòn

Den e dianan tras di lomba a duna but pa manehá sin hèlm bisti, sin dokumentunan bálido di seguro, sin reibeweis bálido, pa tene telefòn den man miéntras ta manehá i pa manehá sin faha di seguridat bisti.

Bisti bo faha pa bo mes seguridat. Un faha di seguridat ta protehá okupante di un outo durante di un aksidente. Dor di uza e faha e persona protehá ta keda sinta riba su stul, no tin e posibilidat pa dal su kabes den winshil i no ta keda bentá den e outo p’aki p’aya. Dor di bisti bo faha di seguridat bo chèns di tin un aksidente mortal ta baha ku 30 pa 40%. Tambe patras den outo bo tin 20% ménos chèns di keda herida seriamente ora bo tin bo faha bistí.

Uzando bo telefòn selular miéntras bo ta manehá, bo ta hinka bo mes, pero tambe otronan den peliger. Pasobra ora nos ta uza nos telefòn nos ta ménos alertá.

Pone bo telefòn for di bista. Asina bo ta prevení e tentashon pa wak tòg. Ora bo ta partisipá den tráfiko, sea ta ku outo òf riba baiskel, ta importante pa bo ta konsientemente presente. Si bo tin un persona ku ta ferwagt un mensahe òf yamada di bo, mèldu nan promé ku por ehèmpel bo subi outo, ku bo no ta bai ta alkansabel pa un ratu.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 8 maart tot en met woensdag 10 maart 2021

Aanhouding voor diefstal geiten

Op vrijdag 5 maart werden twee mannen met initialen B.A.Q.A. van 26 jaar, P.L.P. van 18 jaar en een jongen met initialen C.C.C.D. van 14 jaar aangehouden wegens diefstal van geiten.

Zij hadden twee geiten in de omgeving van 1000 steps aan de Kaminda Turístiko weggenomen. De geiten werden bij een woning in Rincon teruggevonden. Ze werden overgedragen aan het Openbaar Lichaam. Wanneer geiten geen markering hebben blijft het OLB hoofdverantwoordelijk. De geiten gaan naar de afdeling Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) totdat een eigenaar zich registreert of aanmeldt. Zo niet dan worden de geiten geslacht.

Procesverbaal voor het rijden met z’n drieën op de scooter zonder helm

Op dinsdag 9 maart zag een patrouille een scooter met 3 personen erop en alle drie zonder helm. Zij vorderden de bestuurder om te stoppen en gaven haar een proces-verbaal. Er werd haar medegedeeld dat zij als bestuurder verantwoordelijk is voor de bijrijders.

Is het dragen van een helm verplicht? De regelgeving is hier duidelijk over. Je bent verplicht om een helm te dragen als je op een bromfiets rijdt. Dit geldt ook voor je passagier. Als je de helm niet draagt, kan je een boete krijgen. De helm moet goed passen en goed vastgemaakt zijn, want anders ben je niet voldoende beschermd bij een ongeval. Maak je helm dus altijd goed vast.

Vaak bekeuring voor het rijden zonder autogordel om en het gebruiken van de mobiele

De afgelopen dagen werden tijdens reguliere verkeerscontroles bekeuringen gegeven voor het rijden zonder helm, zonder geldige verzekeringsdocumenten, zonder geldig rijbewijs, voor het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden en voor het rijden zonder autogordel. Vooral de laatste twee overtredingen worden steeds vaker bekeurd.

Doe je gordel om, voor je eigen veiligheid. Een autogordel beschermt bij een ongeluk. Door de autogordel te gebruiken blijft de inzittende op zijn stoel, is het niet mogelijk om met de schedel tegen de voorruit te slaan en wordt de persoon niet door de auto geslingerd. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd met 30 tot 40%

Ook achterin de auto heb je met gordels om 20% minder kans om ernstig gewond te raken.

Met het gebruiken van je mobiele telefoon onder het stuur breng je jezelf , maar ook anderen in gevaar. Als we onze telefoon gebruiken, zijn we minder alert.

Zet je smart phone uit het zicht. Zo kom je niet in de verleiding om toch even te kijken. Als je deelneemt aan het verkeer, of dit nu met auto of op de fiets is, is het van belang dat je bewust aanwezig bent. Als iemand een berichtje of telefoontje verwacht, meld dan voordat je bijvoorbeeld in de auto stapt dat je even niet bereikbaar bent.

Houdt je je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag voor het rijden zonder je veiligheidsgordel om is $110 en voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden is $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.