Oumento di kasonan no ta ònferwagt / Toename aantal besmettingen niet onverwacht

Oumento di kasonan no ta ònferwagt

Kralendijk – Awor ku ta konfirmá ku e tipo ingles di e vírùs di corona ta na Boneiru, e oumento di e kantidat di kasonan di infekshon di e siman akí tabata di spera. E hendenan ku a tèst awor a pega ku e vírùs promé ku Boneiru a pasa pa nivel di riesgo 5. Asina departamento di Salubridat Públiko a anunsiá.

For di investigashon a sali na kla ku e vírùs por a plama lihé pasobra un grupo di hende a pasa anochi bailando i kantando den un lugá di hóreka. Hopi kasi di infekshon aktual, i grupo di infekshon esta cluster, tin di aber ku e kantamentu i baliamentu akí. E hendenan ku a pega ku e vírùs a pasa esei despues pa e personanan ku nan ta biba kuné den kas i pa nan koleganan. Ta ferwagt ku den kareda di otro siman lo por mira efekto di e medidanan mas severo. Si tur hende kumpli ku e reglanan, Salubridat Públiko ta spera di mira un bahada.

Pueblo ta preokupá ku e kantidat di kaso aktivo di COVID-19 na Boneiru. Algun hende ta mira un lockdown komo solushon pa e oumento den e kantidat di kaso di infekshon. Dòkter Marian Luinstra-Passchier di Salubridat Públiko ta splika ku kiko ta tene kuenta pa disidí ki ta e nivel di riesgo ku ta pas mihó. ,,Nos ta wak e kantidat di infekshon i ta chek tambe kon grandi preshon riba kuido ta debí na e kasonan. Nos ta wak tambe e kantidat di kaso ku un fuente deskonosí di infekshon, i e kantidat di cluster, esta gruponan di hende ku a pega ku e vírùs. Ora ku konsiderá tur e kosnan akí bon, por konsehá pa bai un nivel di riesgo siguiente. E medidanan ku nos ta konsehá pa tuma, mester kuadra ku situashon di e momento ei,’asina dòkter Luinstra-Passchier a deklará. ,,Ta pa e motibu ei a konsehá siman pasá ora tabatin un oumento di hende ku a pega ku e vírùs, pa bai di nivel di riesgo 3 pa nivel di riesgo 5. Nos ta spera di mira efekto di esei den kareda di otro siman.”

Gezaghèber Edison Rijna a hasi un yamada na pueblo pa keda trankil i no bai tras di fake news. A hasi e yamada despues ku ayera tabatin un grabashon di audio ta sirkulá ku Boneiru lo a bai den lockdown. Esaki sigur no ta e kaso, asina Rijna a informá. ,,Ora di bèrdè tin notisia grandi, ami ta e di promé pa kompartí esei ku pueblo,” asina gezaghèber a deklará. Departamento di Komunikashon i Protokòl ta sòru pa kompartí informashon verídiko i komunikado tokante e medidanan ku pueblo i prensa.

A base di kontròlnan a sali na kla ku no ta tur hende ta tene nan mes na e reglanan nobo. Hende tin mag di bai snèk i restorant solamente pa buska kuminda pa bai kuné. No ta permití pa en espera di e kuminda pa bai kuné, hende dal beter ku otro. Despues di praktiká deporte tur hende mester bai kas mesora. Ta solamente e asina yamá pakus i tienda esensial tin mag di ta habrí. No ta permití grupo grandi di hende na laman. ,,Si hende hende tin keho di salú, nan mester keda kas i mèldu nan mes pa tèst di corona. I si tur hende biba komo si fuera nan a pega ku e vírùs i evitá di tin kontakto ku otro hende, huntu nos ta logra dominá e vírus,”asina Luinstra-Passchier a bisa.

Yama 0800 0800 pa traha un sita pa test di corona. Pa e preguntanan mas hasí tokante e vírùs di corona: http://www.bonairecrisis.com

Toename aantal besmettingen niet onverwacht

Kralendijk – Nu bevestigd is dat de Britse variant aanwezig is op Bonaire was de toename van het aantal besmettingen deze week te verwachten. De mensen die nu zijn getest waren al besmet vóórdat Bonaire naar risiconiveau 5 is gegaan. Zo heeft de afdeling Publieke Gezondheid, PG, bekend gemaakt.

Uit onderzoek is gebleken dat het virus zich snel kon verspreiden omdat een groep mensen in een horecazaak de avond dansend en zingend doorbracht. Veel gevallen van de huidige besmettingen en groepen van besmettingen, clusters, hebben te maken met deze zang- en danspartij. De daar besmette mensen hebben het virus vervolgens doorgegeven aan vooral huisgenoten en collega’s. De verwachting is dat in de loop van volgende week het effect van de van de aangescherpte maatregelen te zien is. Als iedereen zich aan de maatregelen houdt hopen we dan een daling te zien.

Burgers maken zich zorgen om het aantal actieve gevallen van COVID-19 op het eiland. Sommigen zien een lockdown als de oplossing voor de toename in het aantal besmettingen. Dokter Marian Luinstra-Passchier van de afdeling Publieke Gezondheid legt uit wat de afwegingen zijn om het meest passende risiconiveau te bepalen. ,, We kijken naar het aantal besmettingen en de vraag hoe groot de druk op de zorg daardoor is.We kijken ook naar het aantal gevallen met onbekende bron van besmetting, en het aantal clusters, groepen van besmettingen. Door deze zaken goed af te wegen kun je adviseren om naar een volgend risiconiveau te gaan. De maatregelen die we adviseren moeten kloppen met de situatie van het moment , , ”zo heeft Luinstra-Passchier verklaard. Daarom is vorige week bij het stijgen van het aantal besmettingen geadviseerd om van risiconiveau 3 direct naar niveau 5 te gaan. We hopen het effect daarvan in de loop van volgende week te zien.

Gezaghebber Edison Rijna heeft de bevolking opgeroepen om de rust te bewaren en niet achter fake news aan te gaan. De oproep is gedaan nadat gisteren een spraakbericht de ronde deed dat Bonaire in lockdown zou gaan. Dat is zeker niet het geval, zo heeft Rijna laten weten.

,,Als er echt groot nieuws is, dan ben ik de eerste om dat met de bevolking te delen,” zo heeft de gezaghebber verklaard. Betrouwbare informatie en berichten over maatregelen worden vanuit de afdeling Communicatie en Protocol met de bevolking en pers gedeeld.

Uit controles blijkt dat niet iedereen zich aan de nieuwe regels houdt. Bij snacks en restaurants mogen mensen alleen maaltijden afhalen. Het is niet toegestaan om tijdens het wachten op de maaltijd met andere mensen te borrelen. Na het sporten moet iedereen meteen naar huis. Alleen de zogeheten essentiële winkels mogen open zijn. Aan het strand mogen mensen niet in grote groepen bij elkaar komen. ,,Mensen met gezondheidsklachten moeten thuis blijven en zich aanmelden voor een coronatest. En als iedereen leeft alsof hij besmettelijk is en andere mensen uit de weg gaat krijgen we het virus samen onder controle,” aldus Luinstra-Passchier

Voor aanmelden voor een coronatest 0800 0800. Voor meer informatie over veel gestelde vragen over het coronavirus en de maatregelen: http://www.bonairecrisis.com