Debat over sluiting kinderhartcentra

21 februari 2023

De Tweede Kamer debatteert op 22 februari van 18.30 tot 23.00 uur met minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over diens besluit om de kinderhartcentra van de universitaire medische centra (umc’s) van Rotterdam en Groningen open te houden en die van de umc’s Utrecht en Leiden te sluiten.

De minister maakte zijn besluit bekend in een brief aan de Tweede Kamer op 13 februari. Er zijn nu nog vier universitaire medische centra waar kinderen met aangeboren hartafwijkingen kunnen worden behandeld. De minister schrijft in zijn brief dat hij de vier tot 27 februari de gelegenheid heeft gegeven om te reageren op zijn keuze voor het Erasmus MC en UMC Groningen.

Hartproblemen

Er wordt al langere tijd gesproken over de concentratie van de zeer gespecialiseerde behandeling van complexe aangeboren hartproblemen bij kinderen. De zorg is volgens de minister in alle vier de centra in orde, maar er zijn niet voldoende patiënten om vier hooggekwalificeerde centra open te houden. Kuipers heeft gekozen voor Rotterdam en Groningen, omdat dit de beste regionale spreiding geeft.