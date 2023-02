Commissiedebat humanitaire hulp Turkije en Syrië

22 februari 2023

De commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking debatteert op 22 februari over humanitaire hulp na de aardbeving in Turkije en Syrië. Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher komt hiervoor naar de Kamer. U kunt het debat vanaf 19.00 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

In de nacht van zondag 5 op maandag 6 februari werden Noordwest-Syrië en Zuidoost-Turkije getroffen door zware aardbevingen.

Slachtoffers

Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen is opgelopen tot boven de 45 duizend. Ook raakten meer dan 100 duizend mensen gewond en zijn er volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan 1,7 miljoen mensen dakloos geworden. In totaal raakt de natuurramp zo’n 23 miljoen mensen, luiden schattingen. Onder hen zijn 2,9 miljoen ontheemde Syriërs die sinds de oorlog in Syrië in tenten- en opvangkampen verblijven in oppositiegebieden in het noordwesten.

Hulpverlening

De internationale hulpverlening in Turkije kwam snel en grootschalig op gang. Veel landen hebben hulp aangeboden en deelgenomen aan zoek- en reddingsoperaties. In Syrië kwam de hulpverlening moeizaam op gang, vanwege de huidige politieke situatie in het land. In dit commissiedebat gaan Kamerleden in debat over wat voor humanitaire hulp er nodig is in beide landen en wat Nederland hierin kan betekenen.